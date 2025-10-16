Veja fotos

Obra do novo Polentão tem data para começar em Venda Nova do Imigrante

Estrutura onde é realizada a tradicional Festa da Polenta será demolida para dar lugar a uma nova estrutura, em uma área de 10 mil metros quadrados

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:50

Com investimento de quase R$ 12 milhões, o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conhecido como Polentão, já tem data para o início das obras de reconstrução de sua estrutura. No último domingo (12), no encerramento da 47ª edição da tradicional Festa da Polenta, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, assinou a ordem de serviço do projeto, que prevê a construção em uma área de 10 mil metros quadrados em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.

As obras devem começar no dia 1º de novembro, com previsão de término em um ano, segundo a Secretaria de Estado do Turismo (Setur). De acordo com o projeto, a estrutura antiga será demolida, com a substituição dos três galpões existentes por um novo pavilhão integrado, com vão livre, sem colunas centrais.

A reforma também inclui a renovação completa da cobertura — que será metálica —, sistema de drenagem e previsão para instalação de placas solares e fechamento lateral, o que deve garantir maior proteção contra variações climáticas. Além disso, haverá atenção especial à ventilação, iluminação e acessibilidade.

Assinatura da ordem de serviço ocorreu no último dia 12 Crédito: Helio Filho / Secom

“O Polentão é um símbolo do turismo capixaba. Venda Nova do Imigrante se consolidou no agroturismo, e é necessário um centro de eventos adequado para receber tanto os moradores quanto os turistas que visitam o município”, informou a Setur, explicando, ainda, que formalizou um convênio com a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante para a manutenção e reforma do Polentão. Segundo a pasta, a licitação da obra ficou a cargo do município, cabendo à secretaria a fiscalização da aplicação dos recursos. A empresa Vila Construtora Ltda será a responsável pela execução dos serviços.

O ponto alto da festa é o tradicional Tombo da Polenta Crédito: Divulgação

Além do aspecto estrutural, o governo destaca que a obra também representa um investimento direto na economia e na cultura local. O espaço é palco da tradicional Festa da Polenta e de diversos outros eventos que movimentam o comércio local.

A expectativa da secretaria é de que, com a nova estrutura, o município amplie sua capacidade de receber turistas e de sediar eventos ao longo do ano, fortalecendo o turismo na região e gerando novas oportunidades de renda para a população.

Esta matéria foi produzida por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação da editora Mikaella Campos.

