Aprovado auxílio de R$ 3,5 mil para famílias vítimas de chuva no ES

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:53
Famílias capixabas que tiverem prejuízos causados pelas chuvas poderão contar, mais uma vez, com um reforço financeiro para recomeçar. Nesta quarta-feira, (15), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou o Projeto de Lei (PL) 570/2025, que cria o Cartão Reconstrução 2025/2026, benefício emergencial de R$ 3,5 mil destinado a quem tiver a casa danificada em municípios com decreto de emergência ou calamidade pública.
O projeto segue agora para sanção do governador Renato Casagrande e renova uma iniciativa que tem sido adotada nos últimos períodos chuvosos no Estado, especialmente, para auxiliar moradores que perderam móveis, eletrodomésticos e materiais de construção em enchentes ou deslizamentos.
O PL considera, com base em um histórico climático, o período de novembro de 2025 a abril de 2026. A iniciativa é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo (Setades).
O Cartão Reconstrução é um benefício emergencial pago em parcela única, no valor de R$ 3,5 mil, por meio de um cartão magnético que pode ser usado em estabelecimentos credenciados. O recurso serve para compra de materiais de construção, móveis, eletrodomésticos e outros itens básicos necessários à reconstrução do lar.
A medida vale apenas para famílias residentes em áreas atingidas por chuvas e reconhecidas oficialmente como zona de desastre, com decreto municipal ou estadual de situação de emergência ou calamidade.
De acordo com a proposta, poderão solicitar o Cartão Reconstrução famílias que:
É importante ressaltar que o benefício será concedido uma única vez por família durante o ciclo chuvoso 2025/2026. A Defesa Civil Municipal e Estadual e o Corpo de Bombeiros são os órgãos responsáveis para conceder o laudo de comprovação dos danos.
Famílias que moram em áreas atingidas por chuvas e que tiveram perdas materiais comprovadas, desde que o município tenha decretado situação de emergência ou calamidade.
Sim. O cadastro atualizado é uma das exigências para receber o benefício.
O valor será disponibilizado em um cartão magnético, emitido pelo Banestes, que poderá ser usado em estabelecimentos credenciados.
Não. O uso será restrito a lojas cadastradas para venda de itens essenciais, como materiais de construção, móveis e eletrodomésticos.
Não. Cada família poderá receber apenas uma parcela durante o período de vigência do programa.
Esta matéria foi produzida por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação da editora Gisele Arantes.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o