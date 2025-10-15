ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 53 cidades; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 53 cidades do Espírito Santo, nesta quarta-feira (15). O aviso, que indica perigo potencial, vai até as 10h de quinta-feira (16). A previsão é de ventos de até 60 km/h, com chuvas que podem chegar a 50 mm por dia. Veja a lista dos municípios incluídos: