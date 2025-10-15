A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 53 cidades; veja quais

Publicado em 15/10/2025 às 10h28
Ao todo, 53 cidades capixabas receberam o aviso, que vai até 10h de quinta-feira (16)
Ao todo, 53 cidades capixabas receberam o aviso, que vai até 10h de quinta-feira (16) Crédito: Divulgação | Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 53 cidades do Espírito Santo, nesta quarta-feira (15). O aviso, que indica perigo potencial, vai até as 10h de quinta-feira (16). A previsão é de ventos de até 60 km/h, com chuvas que podem chegar a 50 mm por dia. Veja a lista dos municípios incluídos:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Brejetuba
  12. Cariacica
  13. Colatina
  14. Conceição da Barra
  15. Conceição do Castelo
  16. Domingos Martins
  17. Ecoporanga
  18. Fundão
  19. Governador Lindenberg
  20. Guarapari
  21. Ibiraçu
  22. Itaguaçu
  23. Itarana
  24. Jaguaré
  25. João Neiva
  26. Laranja da Terra
  27. Linhares
  28. Mantenópolis
  29. Marechal Floriano
  30. Marilândia
  31. Montanha
  32. Mucurici
  33. Nova Venécia
  34. Pancas
  35. Pedro Canário
  36. Pinheiros
  37. Ponto Belo
  38. Rio Bananal
  39. Santa Leopoldina
  40. Santa Maria de Jetibá
  41. Santa Teresa
  42. São Domingos do Norte
  43. São Gabriel da Palha
  44. São Mateus
  45. São Roque do Canaã
  46. Serra
  47. Sooretama
  48. Venda Nova do Imigrante
  49. Viana
  50. Vila Pavão
  51. Vila Valério
  52. Vila Velha
  53. Vitória
Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles
Publicidade