Infraestrutura

Rodovia no Sul do ES ganhará contorno, ponte e abrigos de ônibus

Estudos do governo do Estado preveem, ainda, melhorias na pavimentação, sinalização, contenções de áreas com risco de erosão e obras para melhorar a fluidez na região de Castelo e Cachoeiro de Itapemirim

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:19

Rodovia ES 166 tem projetos previstos para 2026 Crédito: Reprodução/Google Maps

A rodovia ES 166, situada na Região Sul do Espírito Santo, vai receber um pacote de obras a partir de 2026. Com investimento superior a R$ 260 milhões, a via passará por um processo de reabilitação e instalação de novas estruturas, entre elas, um contorno para desafogar o trânsito pesado na região do distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim.

Na área, estão instaladas diversas empresas de mármore e granito e, com o contorno, os caminhões de carga terão uma nova opção para evitar o trânsito dentro do distrito.

O conjunto de obras

Segundo planejamento do governo do Estado, as obras devem começar no segundo semestre do próximo ano, em um trecho de 27 quilômetros, de Castelo até o distrito de Coutinho, também em Cachoeiro de Itapemirim.

▶️ A expectativa é que o trabalho dure dois anos, além de seis meses para elaboração do projeto básico e para análises técnicas.

O Departamento de Edificações e Rodovias (DER) será o responsável pelo serviço, que também prevê pavimentação, drenagem e terraplanagem, acostamentos, abrigos de ônibus, nova sinalização horizontal e vertical e contenções em áreas com risco de erosão.

Além disso, está prevista a recuperação estrutural de três pontes ao longo da ES 166 e a construção de uma nova, essa sobre o Rio Castelo, em uma via que deve ser construída para desviar o trânsito no bairro Aracuí, em Castelo.

Para as obras, o investimento na rodovia será de R$ 187.430.831,13. Já para o Contorno de Conduru, estão previstos R$ 57.217.226,59, enquanto a via em Aracuí vai demandar R$ 22.736.345,96.

R$ 267.384.403,68 Valor total previsto para as obras na rodovia ES 166, na Região Sul do ES

Segundo o governo do Estado, a licitação para as obras será aberta no início da segunda quinzena de janeiro de 2026. A partir daí, com a elaboração dos projetos detalhados, serão definidas as localizações dos abrigos de ônibus e das demais instalações na rodovia, além de especificidades sobre a estrutura do Contorno de Conduru e da via em Aracuí.

