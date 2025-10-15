Home
ES quer R$ 350 milhões em empréstimo para evitar desastres no litoral; veja obras

Deputados autorizaram o governo do Estado a obter o recurso junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Vinicius Zagoto

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:42

Assembleia Legislativa do Espírito Santo autorizou o governo do Estado a obter um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 350 milhões para impedir desastres naturais no litoral capixaba. 

O empréstimo será usado em nove intervenções no Estado:

  1. Piúma: engordamento da Praia Central
  2. Piúma: reabilitação do guia-corrente do Rio Piúma
  3. Conceição da Barra: engordamento da Praia de Guaxindiba e dragagem
  4. Conceição da Barra: enrocamento e soleira da foz do Rio Cricaré
  5. Aracruz: guia-corrente e drenagem na foz do Rio Riacho
  6. Serra: guia-corrente e enrocamento do Rio Reis Magos
  7. Vila Velha: guia-corrente e dragagem na foz do Rio Jucu
  8. Itapemirim: guia-corrente e dragagem na Foz do Rio Itapemirim
  9. São Mateus: contenção de erosão costeira em Bara Nova

O cronograma executivo anual prevê R$ 80,5 milhões (23%) no primeiro ano de obras, R$ 175 milhões (50%) no segundo e R$ 94,5 milhões (27%) no terceiro.

Exemplo de instalação de guia-corrente em rio de Maricá, no Rio de Janeiro
Exemplo de instalação de guia-corrente e enrocamento em rio de Maricá, no Rio de Janeiro Crédito: Prefeitura de Maricá

Para o Executivo estadual solicitar o empréstimo, é necessário que os deputados estaduais autorizem. Dessa forma, o governador Renato Casagrande (PSB) enviou o pedido à Casa de Leis em setembro, justificando que o objetivo é empregar a quantia em obras de infraestrutura no litoral do Estado para evitar desastres naturais.

“O projeto visa realizar obras de infraestrutura para conter os processos erosivos e/ou assoreamentos de áreas costeiras, proporcionando a resiliência, o aumento da capacidade adaptativa e a redução de risco a desastres no estado do Espírito Santo, por meio da recuperação de rios urbanos e ações de infraestrutura em cidades do litoral do Estado visando propiciar o desenvolvimento social e econômico”, explicou Casagrande.

A operação de crédito ocorrerá dentro dos programas BNDES Invest Impacto e Fundo Clima.

Exemplo de uma obra de enrocamento de rio ocorrida em Caraguatatuba, São Paulo
Exemplo de uma obra de enrocamento de rio ocorrida em Caraguatatuba, São Paulo Crédito: Prefeitura de Caraguatatuba

