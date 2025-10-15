Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:42
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo autorizou o governo do Estado a obter um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 350 milhões para impedir desastres naturais no litoral capixaba.
O empréstimo será usado em nove intervenções no Estado:
O cronograma executivo anual prevê R$ 80,5 milhões (23%) no primeiro ano de obras, R$ 175 milhões (50%) no segundo e R$ 94,5 milhões (27%) no terceiro.
Para o Executivo estadual solicitar o empréstimo, é necessário que os deputados estaduais autorizem. Dessa forma, o governador Renato Casagrande (PSB) enviou o pedido à Casa de Leis em setembro, justificando que o objetivo é empregar a quantia em obras de infraestrutura no litoral do Estado para evitar desastres naturais.
“O projeto visa realizar obras de infraestrutura para conter os processos erosivos e/ou assoreamentos de áreas costeiras, proporcionando a resiliência, o aumento da capacidade adaptativa e a redução de risco a desastres no estado do Espírito Santo, por meio da recuperação de rios urbanos e ações de infraestrutura em cidades do litoral do Estado visando propiciar o desenvolvimento social e econômico”, explicou Casagrande.
A operação de crédito ocorrerá dentro dos programas BNDES Invest Impacto e Fundo Clima.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o