Bom vendedor nem sempre está pronto para virar empresário

Segundo Juciel Oliveira, a procura por esse tipo de formação também apareceu nos primeiros meses da iniciativa. “Em março, o programa reunia mais de 100 profissionais e, naquele mês, os participantes movimentaram mais de R$ 115 milhões em vendas. Para nós, esse movimento mostrou que existe um grupo de vendedores que já domina a parte comercial, mas percebeu que precisa avançar em gestão para continuar crescendo”, diz.