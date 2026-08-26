Sem 'taxa das blusinhas', compras internacionais voltam a disparar no ES

As compras on-line sempre foram um sucesso no Brasil. Pedidos de produtos que vêm dos Estados Unidos e da China ficaram ainda mais fáceis com plataformas de comércio eletrônico, como Shopee, Shein e AliExpress. O problema foi o imposto de 20%, estabelecido em 2024 sobre compras internacionais de até US$ 50 e que ganhou o nome de "taxa das blusinhas". Essa tarifa fez o brasileiro reduzir o ritmo das importações.





Porém, o fim dessa cobrança, a partir de medida provisória editada em maio deste ano pelo governo federal, provocou um salto no volume de encomendas para o Espírito Santo. Dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) mostram que o número de Declarações de Importação de Remessas (DIRs) – documentos usados para registrar uma remessa internacional no sistema aduaneiro – cresceu 50,3% entre maio e junho, período de transição com a taxa zerada.