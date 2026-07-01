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Economia (BR)

Seu trabalho fala por você? Nem sempre

Especialista explica por que competência técnica deixou de ser suficiente para crescer na carreira e aponta três atitudes que ajudam a ganhar visibilidade profissional

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 12:16

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 jul 2026 às 12:16
O mercado passou a valorizar profissionais que entregam, influenciam e conseguem tornar visível o valor que geram (Imagem: n_a vector | Shutterstock)
O mercado passou a valorizar profissionais que entregam, influenciam e conseguem tornar visível o valor que geram Crédito: Imagem: n_a vector | Shutterstock
Durante muito tempo, estudar, trabalhar bem e entregar resultados eram vistos como o caminho natural para conquistar promoções e reconhecimento. Mas essa lógica mudou. Hoje, além da competência técnica, empresas valorizam profissionais que conseguem comunicar seu trabalho, influenciar pessoas e participar das decisões estratégicas.
Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, habilidades como pensamento analítico, liderança, influência social e aprendizado contínuo estão entre as mais importantes para os próximos anos.
Para Fernanda Tochetto, psicóloga, empresária, especialista em desenvolvimento de lideranças e fundadora do Tittanium Club, muitas pessoas continuam presas à ideia de que o bom desempenho será reconhecido automaticamente.
“Existe uma geração inteira que aprendeu que bastava trabalhar duro e esperar reconhecimento. O mercado mudou. Hoje, competência sem percepção de valor pode virar um ativo invisível dentro das empresas”, afirma.

O profissional invisível

Na avaliação da especialista, um dos erros mais comuns é acreditar que mostrar resultados significa fazer autopromoção. “Existe uma diferença importante entre autopromoção e posicionamento profissional. O primeiro busca atenção. O segundo constrói clareza sobre a capacidade real de gerar resultado”, afirma.
Segundo ela, alguns comportamentos costumam dificultar o crescimento profissional:
  • Entregar muito, mas comunicar pouco os resultados;
  • Permanecer apenas em funções operacionais;
  • Evitar contato com lideranças;
  • Participar pouco de projetos estratégicos;
  • Ter receio de demonstrar ambição profissional.
“O mito do ‘meu trabalho fala por mim’ ainda trava muita gente boa. Trabalho bem-feito é premissa. Crescimento depende também da forma como seu valor é percebido pelas pessoas certas”, enfatiza Fernanda Tochetto.
Oportunidades costumam surgir por meio das conexões estabelecidas dentro e fora da empresa (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)
Oportunidades costumam surgir por meio das conexões estabelecidas dentro e fora da empresa Crédito: Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

Networking também faz parte da carreira

Outro fator que ganhou importância é a construção de relacionamentos profissionais. Para Fernanda Tochetto, oportunidades costumam surgir por meio das conexões estabelecidas dentro e fora da empresa.
“Carreira também é construída pela ambiência, pelas conversas das quais você participa , pelos ambientes em que circula e pela forma como seu nome aparece quando decisões estão sendo tomadas”, afirma. Ela ressalta que isso não significa entrar em disputas políticas, mas construir relações de confiança e reputação ao longo da trajetória profissional.

Três atitudes para destravar a carreira

Segundo a especialista, três pilares ajudam a acelerar o crescimento profissional:

1. Invista na competência técnica

Manter-se atualizado continua sendo essencial para entregar resultados consistentes.

2. Aprenda a comunicar seu valor

Saber apresentar projetos , resultados e impactos aumenta a percepção sobre sua contribuição para a empresa.

3. Fortaleça sua rede de contatos

Participar de projetos, eventos e conversas estratégicas amplia a visibilidade e cria oportunidades.
“Quem continua esperando reconhecimento passivo pode enfrentar frustração crescente. O mercado passou a valorizar profissionais que entregam, influenciam e conseguem tornar visível o valor que geram”, finaliza Fernanda Tochetto.
Por Carolina Lara

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