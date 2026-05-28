Associação alerta para alta de golpes por telefone no país; saiba como agir!

Nesta edição do "Segurança em Foco", vai o alerta de que ligações telefônicas seguem entre os principais canais utilizados por criminosos para aplicar golpes no Brasil. Segundo relatório da organização sem fins lucrativos Global Anti-Scam Alliance (GASA), chamadas telefônicas aparecem em 65% das tentativas de fraude registradas no país. O levantamento mostra ainda que 81% dos brasileiros afirmam já ter sofrido tentativa de golpe, com uma média de uma abordagem a cada dia e meio. O alerta é da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), que reforça orientações para ajudar consumidores a identificar contatos suspeitos e evitar fraudes.