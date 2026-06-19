Empresário preso no ES é investigado por golpes de mais de R$ 1 milhão contra a ex

O empresário André Barbosa, de 34 anos, preso em Vila Velha por posse ilegal de arma de fogo e por fingir ser policial penal, acumula outras denúncias. A reportagem de A Gazeta teve acesso a ocorrências registradas pela ex-esposa do suspeito, que alega ter tido mais de R$ 1 milhão em prejuízo.





Segundo as denúncias, que estão sendo investigadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, o casal chegou a ser sócio em uma empresa. Após uma auditoria realizada por um contador, constatou-se que André teria realizado, apenas em 2024, desvios de mais de R$ 300 mil do caixa. Em 2023, a análise apontou retiradas indevidas de mais de R$ 200 mil.





Também foi identificado que o suspeito teria falsificado a assinatura da ex para pegar um empréstimo em um banco no valor de R$ 295 mil. A vítima foi negativada em mais de R$ 400 mil pelo vencimento antecipado da dívida.





Em outro banco, a ex descobriu que teve uma conta aberta pelo suspeito, no nome dela, mesmo após a finalização da sociedade do casal. Neste caso, ela foi negativada em R$ 140 mil.





Além disso, a vítima ainda denunciou que André a teria colocado, sem o conhecimento dela, como avalista em contratos de financiamento que ultrapassam R$ 2 milhões, pondo o seu nome em risco.





A vítima também afirmou, em boletim de ocorrência, que foi submetida a violência psicológica, manipulação emocional, agressões verbais e ameaças, durante anos. Ela chegou a solicitar medida protetiva contra o ex-marido. Tudo foi denunciado à Polícia Civil.