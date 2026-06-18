Empresário suspeito de fingir ser policial penal é preso com armas em Vila Velha

Um empresário de 34 anos, identificado como André Barbosa, foi preso pela Polícia Penal na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na última quarta-feira (17), suspeito de se passar por agente da corporação para oferecer serviços de segurança privada, além de posse ilegal de arma de fogo. Também há indícios, segundo a Polícia Civil, de que o homem aplicava golpes contra mulheres, o chamado “estelionato do amor”.
De acordo com a Polícia Penal, os agentes foram até o apartamento de André a pedido de uma ex-namorada dele, que é da corporação e alegou que precisava voltar à residência para pegar pertences pessoais, mas se sentia insegura porque o homem era violento e possuía armas dentro de casa.
“Ela procurou o Serviço de Inteligência da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que pediu nosso apoio para fazer o acompanhamento. Chegando ao local, identificamos que ele possuía armas que ele não deveria ter, bem como uniformes e uma identidade funcional falsificados da Polícia Penal”, explicou Gladson Rossi, chefe da Divisão de Operações Táticas da Polícia Penal.
Gladson explicou que as armas eram registradas no nome de André, porém houve uma suspensão judicial, executada pela Polícia Federal, e, por isso, ele teria que ter devolvido o armamento.
“Ele fazia diversas postagens em redes sociais utilizando armamento de forma ostensiva, sendo que ele não é policial. As camisas que ele usava eram muito diferentes das oficiais da Polícia Penal. A identidade que ele falsificou era muito mal feita. Ele também tinha colete escrito Polícia Penal atrás e com o brasão na frente. Quando a gente indagou, ele disse que, se um dia passasse no concurso, a camisa ele já tinha”, detalhou Gladson.
"Estelionato do amor"
Além dos crimes já citados, André será investigado por outro golpe: o chamado "estelionato do amor". “Ele enganava as vítimas, como aconteceu com a policial penal (a ex-namorada), com promessas de investimentos, propostas financeiras, ganhos futuros, e fazia a pessoa pegar empréstimos, dinheiro emprestado com familiares. Depois não pagava essa pessoa e desaparecia”, destacou o Gladson.
O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, posse de acessório de uso restrito, falsificação de documento público e uso indevido, em público, de uniforme ou distintivo de função pública que não exerce.
“Considerando que há indícios de que o suspeito possa ter praticado crimes patrimoniais contra mulher no contexto de relacionamento afetivo (‘estelionato do amor’), uma cópia do procedimento policial será encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha para análise e prosseguimento das investigações”, completou a Polícia Civil.