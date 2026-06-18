Empresário suspeito de fingir ser policial penal é preso com armas em Vila Velha

Um empresário de 34 anos, identificado como André Barbosa, foi preso pela Polícia Penal na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na última quarta-feira (17), suspeito de se passar por agente da corporação para oferecer serviços de segurança privada, além de posse ilegal de arma de fogo. Também há indícios, segundo a Polícia Civil, de que o homem aplicava golpes contra mulheres, o chamado “estelionato do amor”.





De acordo com a Polícia Penal, os agentes foram até o apartamento de André a pedido de uma ex-namorada dele, que é da corporação e alegou que precisava voltar à residência para pegar pertences pessoais, mas se sentia insegura porque o homem era violento e possuía armas dentro de casa.





“Ela procurou o Serviço de Inteligência da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que pediu nosso apoio para fazer o acompanhamento. Chegando ao local, identificamos que ele possuía armas que ele não deveria ter, bem como uniformes e uma identidade funcional falsificados da Polícia Penal”, explicou Gladson Rossi, chefe da Divisão de Operações Táticas da Polícia Penal.