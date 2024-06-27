"Estelionato do amor": entenda como é o golpe que atrai vítimas idosas do ES

A Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI) da Polícia Civil do Espírito Santo registra, por semana, ao menos uma ocorrência do "golpe do amor". Conhecido também como "estelionato do amor" ou "estelionato sentimental", o crime ocorre quando a vítima é envolvida em uma relação amorosa e sofre perdas patrimoniais. Na maioria das vezes, as vítimas são mulheres idosas.
No Estado, o caso de maior repercussão é o de uma aposentada que perdeu quase 1 milhão de reais após se envolver com um golpista pela internet. Nesta edição de "Segurança em Foco", a delegada titular da DEPPI, Milena Gireli, explica como funciona o golpe e como se prevenir. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Milena Gireli - 27-06-24.mp3