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Segurança em Foco

"Estelionato do amor": entenda como é o golpe que atrai vítimas idosas do ES

Ouça entrevista com a delegada da Polícia Civil,  Milena Gireli

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 10:21

Publicado em 

27 jun 2024 às 10:21
Golpe
Golpe Crédito: Pixabay
A Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI) da Polícia Civil do Espírito Santo registra, por semana, ao menos uma ocorrência do "golpe do amor". Conhecido também como "estelionato do amor" ou "estelionato sentimental", o crime ocorre quando a vítima é envolvida em uma relação amorosa e sofre perdas patrimoniais. Na maioria das vezes, as vítimas são mulheres idosas.
No Estado, o caso de maior repercussão é o de uma aposentada que perdeu quase 1 milhão de reais após se envolver com um golpista pela internet. Nesta edição de "Segurança em Foco", a delegada titular da DEPPI, Milena Gireli, explica como funciona o golpe e como se prevenir. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Milena Gireli - 27-06-24.mp3

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