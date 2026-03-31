560 vagas

10 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 15 mil no ES

Postos são para cargos como técnico de tecnologia da informação, auditor de atividade urbana, médico, professor, motorista e agente técnico

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:08

Ministério Público do ES tem vagas para o quadro de servidores Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos dez concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem 560 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 15 mil.

O certame da Prefeitura de Vitória entra na fase final de inscrições. O prazo para garantir a participação termina no dia 1º de abril. São 16 vagas para o cargo de auditor, cargo que exige o nível superior. Os ganhos chegam a R$ 3.922, mais R$ 2.833 de produtividade e R$ 825 de auxílio-alimentação.

A Câmara de Domingos Martins, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, lançou edital para contratar 13 profissionais efetivos. A remuneração varia de R$ 2.257 a 4.515. As inscrições podem ser feitas de 31 de março a 29 de abril.

A Prefeitura de Barra de São Francisco, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, divulgou um edital de concurso público para o preenchimento de 52 vagas e a formação de cadastro reserva em cargos de nível superior e médio. A remunerção pode chegar a R$ 4.318,18. O prazo de inscrição segue até 6 de abril,

O concurso do Ministério Público do Espírito Santo oferece 60 vagas para o quadro administrativo da instituição. Os salários variam de R$ 5.073 a 10.453, conforme a escolaridade do candidato. Os interessados têm até o dia 9 de abril para se inscrever.

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), está com 416 vagas abertas para formação em serviço na Atenção Primária à Saúde (APS). As inscrições podem ser feitas até 13 de abril. Os selecionados receberão uma bolsa-formação que varia de R$ 4.375 a R$ 15.000.

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