Prefeitura do ES abre concurso público com mais de 50 vagas

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:32
A Prefeitura de Barra de São Francisco, município localizado na região noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 52 vagas, além da formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior.
As remunerações vão de R$ 2.023,33 a R$ 4.318,18, conforme a função. A carga horária dos novos servidores varia de 20 a 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 6 de abril de 2026, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento (Ibade), empresa responsável pelo certame.
A taxa de inscrição é de R$ 60 para cargos de nível médio e de R$ 80 para os de nível superior.
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, avaliação de títulos para os cargos de nível superior e prova prática para as funções de motorista de ambulância e motorista de transporte escolar. As provas terão duração total de 3h30 e estão previstas para serem aplicadas no dia 24 de maio de 2026.
Os aprovados serão contratados sob o regime estatutário e deverão cumprir estágio probatório de três anos, conforme a legislação municipal vigente.
A validade do certame será de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.
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