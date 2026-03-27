Níveis médio e superior

Prefeitura do ES abre concurso público com mais de 50 vagas

Remunerações vão de R$ 2.023,33 a R$ 4.318,18, conforme a função; os candidatos podem se inscrever até 6 de abril de 2026, no site da organizadora

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:32

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola

A Prefeitura de Barra de São Francisco, município localizado na região noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 52 vagas, além da formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior.

As remunerações vão de R$ 2.023,33 a R$ 4.318,18, conforme a função. A carga horária dos novos servidores varia de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 6 de abril de 2026, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento (Ibade), empresa responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é de R$ 60 para cargos de nível médio e de R$ 80 para os de nível superior.

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, avaliação de títulos para os cargos de nível superior e prova prática para as funções de motorista de ambulância e motorista de transporte escolar. As provas terão duração total de 3h30 e estão previstas para serem aplicadas no dia 24 de maio de 2026.

Os aprovados serão contratados sob o regime estatutário e deverão cumprir estágio probatório de três anos, conforme a legislação municipal vigente.

A validade do certame será de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.

Confira os cargos

ENSINO SUPERIOR

Agente fiscal de posturas (5)

Fisioterapeuta (2)

Fonoaudiólogo (1)

Médico clínico geral (5)

Nutricionista (1)

Odontólogo (3)

Professor PEB IV (15)

Psicólogo (2)

Enfermeiro de Unidade de Saúde (10)

ENSINO MÉDIO

Motorista de ambulância (3)

Motorista de transporte escolar (5)

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