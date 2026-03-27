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Prefeitura do ES abre concurso público com mais de 50 vagas

Prefeitura do ES abre concurso público com mais de 50 vagas

Remunerações vão de R$ 2.023,33 a R$ 4.318,18, conforme a função; os candidatos podem se inscrever até 6 de abril de 2026, no site da organizadora

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:32

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola

A Prefeitura de Barra de São Francisco, município localizado na região noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 52 vagas, além da formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior.

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Salário varia de R$ 2.257,50 a R$ 4.515,00, conforme o cargo. Os novos servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 986,43

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As remunerações vão de R$ 2.023,33 a R$ 4.318,18, conforme a função. A carga horária dos novos servidores varia de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 6 de abril de 2026, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento (Ibade), empresa responsável pelo certame. 

A taxa de inscrição é de R$ 60 para cargos de nível médio e de R$ 80 para os de nível superior.

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, avaliação de títulos para os cargos de nível superior e prova prática para as funções de motorista de ambulância e motorista de transporte escolar. As provas terão duração total de 3h30 e estão previstas para serem aplicadas no dia 24 de maio de 2026.

Os aprovados serão contratados sob o regime estatutário e deverão cumprir estágio probatório de três anos, conforme a legislação municipal vigente.

A validade do certame será de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.

Confira os cargos

  • ENSINO SUPERIOR
  • Agente fiscal de posturas (5)
  • Fisioterapeuta (2)
  • Fonoaudiólogo (1)
  • Médico clínico geral (5)
  • Nutricionista (1)
  • Odontólogo (3)
  • Professor PEB IV (15)
  • Psicólogo (2)
  • Enfermeiro de Unidade de Saúde (10)

  • ENSINO MÉDIO
  • Motorista de ambulância (3)
  • Motorista de transporte escolar (5)
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