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Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vitória

Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vitória

Remuneração inicial pode chegar a R$ 7.580,71, somando o salário de R$ 3.922,44, produtividade de até R$ 2.833,27 e auxílio-alimentação de R$ 825; prazo termina na quarta-feira (1º)

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:01

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória terminam nesta quarta-feira (1º). A oferta é de 16 vagas para o cargo de auditor de atividades urbanas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar do certame, os candidatos precisam ter nível superior.

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A remuneração inicial pode chegar a R$ 7.580,71, somando o salário de R$ 3.922,44, produtividade de até R$ 2.833,27 e auxílio-alimentação de R$ 825. Os novos servidores terão carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever até as 16 horas do dia 1º de abril de 2026, no site do Instituto Consulplan, empresa responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 119.

O concurso contará com prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 26 de abril de 2026, em Vitória. A prova terá duração de 4h30, e o fechamento dos portões ocorrerá às 13h.

O regime de contratação será estatutário, conforme a legislação municipal vigente. A validade do concurso será de dois anos, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogada uma vez por igual período.

Confira a distribuição das vagas

  • Auditor de Atividades Urbanas - Consumo (2)
  • Auditor de Atividades Urbanas - Meio Ambiente (2)
  • Auditor de Atividades Urbanas - Posturas e Obras (10)
  • Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária (2)
Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

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