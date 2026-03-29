123 editais

Câmara, Ministério Público e Exército: 18 mil vagas em concursos e seleções

Há cargos de auditor de atividades urbanas, operador de protocolo, procurador, professor, nutricionista, engenheiro civil, entre outras funções; veja lista completa

Publicado em 29 de março de 2026 às 18:54

Mais de 18 mil vagas estão abertas em 123 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil.

Os postos visam selecionar servidores efetivos e temporários para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.

O concurso da Prefeitura de Vitória entra na fase final de inscrições. O prazo para garantir a participação termina no dia 1º de abril. São 16 vagas para o cargo de auditor, que exige nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 3.922, além de R$ 2.833 de produtividade e R$ 825 de auxílio-alimentação.

A Câmara de Domingos Martins, município localizado na região Serrana do Espírito Santo, lançou edital para contratar 13 profissionais efetivos. A remuneração varia de R$ 2.257 a R$ 4.515. As inscrições podem ser feitas de 31 de março a 29 de abril.

O concurso do Ministério Público do Espírito Santo oferece 60 vagas para o quadro administrativo da instituição. Os salários variam de R$ 5.073 a R$ 10.453, conforme a escolaridade do candidato. Os interessados têm até o dia 9 de abril para se inscrever.

O Exército Brasileiro tem 1.100 vagas abertas para ingresso nos cursos de formação e graduação de sargentos. Os candidatos devem ter ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 3,8 mil. As inscrições seguem até o dia 4 de maio.

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