Sedu e Ifes abrem vagas para cursos técnicos de graça no ES

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos técnicos de nível médio, na forma concomitante (cursados junto ao Ensino Médio). A oferta é de 90 vagas oferecidas em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).





Podem participar estudantes da rede pública estadual que estejam cursando, em 2026, a 1ª ou a 2ª série do Ensino Médio Regular ou a 1ª ou a 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).