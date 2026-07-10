Sedu e Ifes abrem vagas para cursos técnicos de graça no ES

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos técnicos de nível médio, na forma concomitante (cursados junto ao Ensino Médio). A oferta é de 90 vagas oferecidas em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Podem participar estudantes da rede pública estadual que estejam cursando, em 2026, a 1ª ou a 2ª série do Ensino Médio Regular ou a 1ª ou a 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 21 de julho de 2026, no site selecaoaluno.es.gov.br.
O resultado está previsto para ser divulgado no dia 23 de julho. Já as matrículas online serão feitas de 27 a 31 de julho. As aulas começam no dia 3 de agosto.
Confira as vagas e os cursos
Mecânica
Vagas: 18
Turno: vespertino
Duração: 2 anos (4 semestres)
Requisito: estar matriculado na 2ª série do Ensino Médio Regular ou na 2ª etapa da EJA
Eletrotécnica
Vagas: 16
Turno: noturno
Duração: 2 anos (4 semestres)
Requisito: Estar matriculado na 2ª série do Ensino Médio Regular ou na 2ª etapa da EJA
Metalurgia
Vagas: 16
Turno: vespertino
Duração: 2 anos (4 semestres)
Requisito: estar matriculado na 2ª série do Ensino Médio Regular ou na 2ª etapa da EJA
Estradas
Vagas: 40
Turno: vespertino
Duração: 2 anos (4 semestres)
Requisito: estar matriculado na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Regular, ou na 1ª ou 2ª etapa da EJA
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