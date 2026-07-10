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90 vagas

Sedu e Ifes abrem vagas para cursos técnicos de graça no ES

Candidatos podem se inscrever até o dia 21 de julho; aulas começam em agosto

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 13:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2026 às 13:27
Oportunidade de fazer um curso técnico e se preparar para o mercado de trabalho
 Fabio Vicentini - Arquivo AG

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos técnicos de nível médio, na forma concomitante (cursados junto ao Ensino Médio). A oferta é de 90 vagas oferecidas em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).


Podem participar estudantes da rede pública estadual que estejam cursando, em 2026, a 1ª ou a 2ª série do Ensino Médio Regular ou a 1ª ou a 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 21 de julho de 2026, no site selecaoaluno.es.gov.br.


O resultado está previsto para ser divulgado no dia 23 de julho. Já as matrículas online serão feitas de 27 a 31 de julho. As aulas começam no dia 3 de agosto.

Confira as vagas e os cursos

  • Mecânica

  • Vagas: 18

  • Turno: vespertino

  • Duração: 2 anos (4 semestres) 

  • Requisito: estar matriculado na 2ª série do Ensino Médio Regular ou na 2ª etapa da EJA

  • Eletrotécnica

  • Vagas: 16

  • Turno: noturno

  • Duração: 2 anos (4 semestres)

  • Requisito: Estar matriculado na 2ª série do Ensino Médio Regular ou na 2ª etapa da EJA 

  • Metalurgia

  • Vagas: 16 

  • Turno: vespertino

  • Duração: 2 anos (4 semestres)

  • Requisito: estar matriculado na 2ª série do Ensino Médio Regular ou na 2ª etapa da EJA

  • Estradas

  • Vagas: 40 

  • Turno: vespertino 

  • Duração: 2 anos (4 semestres)

  • Requisito: estar matriculado na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Regular, ou na 1ª ou 2ª etapa da EJA

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