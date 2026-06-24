Rede de lojas abre mais de mil vagas em cursos para área da construção civil

A Obramax, rede de atacarejo de materiais de construção, está com 1.400 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação. As formações são voltadas para trabalhadores da construção civil e pessoas que buscam adquirir conhecimento para reformas residenciais.





No Espírito Santo, a programação para o mês de junho contempla cursos presenciais na loja de Cariacica, ampliando o acesso à qualificação para profissionais da Região Metropolitana de Vitória e demais cidades do entorno.





Segundo a empresa, as qualificações são focadas em "Aplicação de Grafiato Profissional e Revestimento Riscado" e "Sistema de Forros em Drywall: Projeto, Montagem e Acabamento".