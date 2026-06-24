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Qualificação profissional

Rede de lojas abre mais de mil vagas em cursos para área da construção civil

Há opção de se qualificar nas modalidades presencial e on-line; veja as oportunidades

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 14:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jun 2026 às 14:42
Obramax o
Obramax irá ofertar cursos para profissionais da construção civil Divulgação

A Obramax, rede de atacarejo de materiais de construção, está com 1.400 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação. As formações são voltadas para trabalhadores da construção civil e pessoas que buscam adquirir conhecimento para reformas residenciais.


No Espírito Santo, a programação para o mês de junho contempla cursos presenciais na loja de Cariacica, ampliando o acesso à qualificação para profissionais da Região Metropolitana de Vitória e demais cidades do entorno. 


Segundo a empresa, as qualificações são focadas em "Aplicação de Grafiato Profissional e Revestimento Riscado" e "Sistema de Forros em Drywall: Projeto, Montagem e Acabamento".

Os interessados podem se inscrever no site da Academia de Profissionais.


Além das formações presenciais, os profissionais podem participar dos cursos on-line. A "Série Construção", aberta a participantes de todo o Brasil, conta com quatro módulos que abordam desde sistemas de rejuntamento e estruturas para drywall até coberturas leves, grautes e argamassas prontas.


A Academia de Profissionais foi criada em 2018 e já qualificou quase 80 mil profissionais em todo o Brasil. A iniciativa tem como objetivo valorizar a mão de obra do setor, ampliar a geração de renda e renovar o conhecimento técnico no mercado da construção civil. 


As formações são de graça, oferecem certificado de participação e são realizadas em parceria com grandes indústrias do setor. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Confira a programação

  • Cursos Presenciais

  • 27/06 – Cariacica (ES) – Treinamento: Sistema de Forros em Drywall: Projeto, Montagem e Acabamento

  • Cursos Online

  • 24/06 – Série Construção: Grautes e Argamassas Prontas / Especiais: Tipos, Aplicações e Execução

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