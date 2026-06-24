Rede de lojas abre mais de mil vagas em cursos para área da construção civil

A Obramax, rede de atacarejo de materiais de construção, está com 1.400 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação. As formações são voltadas para trabalhadores da construção civil e pessoas que buscam adquirir conhecimento para reformas residenciais.
No Espírito Santo, a programação para o mês de junho contempla cursos presenciais na loja de Cariacica, ampliando o acesso à qualificação para profissionais da Região Metropolitana de Vitória e demais cidades do entorno.
Segundo a empresa, as qualificações são focadas em "Aplicação de Grafiato Profissional e Revestimento Riscado" e "Sistema de Forros em Drywall: Projeto, Montagem e Acabamento".
Os interessados podem se inscrever no site da Academia de Profissionais.
Além das formações presenciais, os profissionais podem participar dos cursos on-line. A "Série Construção", aberta a participantes de todo o Brasil, conta com quatro módulos que abordam desde sistemas de rejuntamento e estruturas para drywall até coberturas leves, grautes e argamassas prontas.
A Academia de Profissionais foi criada em 2018 e já qualificou quase 80 mil profissionais em todo o Brasil. A iniciativa tem como objetivo valorizar a mão de obra do setor, ampliar a geração de renda e renovar o conhecimento técnico no mercado da construção civil.
As formações são de graça, oferecem certificado de participação e são realizadas em parceria com grandes indústrias do setor. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.
Confira a programação
Cursos Presenciais
27/06 – Cariacica (ES) – Treinamento: Sistema de Forros em Drywall: Projeto, Montagem e Acabamento
Cursos Online
24/06 – Série Construção: Grautes e Argamassas Prontas / Especiais: Tipos, Aplicações e Execução