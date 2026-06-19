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Residência 2026

Zileide Silva abre 29ª edição do Curso de Residência com palestra sobre jornalismo na era da desinformação

A jornalista Zileide Silva será a convidada da palestra inaugural da 29ª edição do Curso de Residência

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 14:37

Ângelo Parrella

Ângelo Parrella

Publicado em 

19 jun 2026 às 14:37
A jornalista Zileide Silva será a convidada da aula inaugural da 29ª edição do Curso de Residência

A jornalista Zileide Silva será a convidada especial do lançamento da edição 2026 do Curso de Residência, que também marcará a abertura das inscrições para a 29ª edição do programa. O evento será realizado no dia 2 de julho, às 9h30, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória.


Na programação, Zileide participa da palestra “Jornalismo de confiança na era da desinformação: formando repórteres que fazem diferença em meio ao excesso de informação”, voltada para estudantes e jovens interessados em comunicação, produção de conteúdo e jornalismo.


O encontro vai discutir um dos principais desafios da profissão na atualidade: como produzir informação confiável em um ambiente marcado pela velocidade, pelo excesso de conteúdo e pela circulação constante de notícias falsas.


Durante o evento, Zileide Silva vai compartilhar experiências práticas e reflexões sobre o papel do jornalista diante da desinformação. Após a palestra, a programação seguirá com um bate-papo aberto à participação de estudantes, jovens comunicadores e jornalistas presentes.

Clique aqui para se inscrever na aula inaugural!

Quem pode participar do curso?

A aula inaugural marca a abertura das inscrições para o Curso de Residência 2026. Em sua 29ª edição, o programa é voltado principalmente para alunos dos últimos períodos de Jornalismo, Comunicação Social ou recém formados , mas também recebe jovens interessados em produção de conteúdo, mídia, rádio, TV, podcast, audiovisual e jornalismo digital.


Universitários de áreas correlatas, como Publicidade, Relações Públicas, Cinema, Letras, Marketing, Rádio e TV e Produção Multimídia, também podem se inscrever.


O objetivo do Curso de Residência é aproximar novos talentos das práticas do jornalismo profissional, estimulando a formação de repórteres preparados para atuar com senso crítico, responsabilidade e compromisso com a informação de qualidade.

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