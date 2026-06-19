Zileide Silva abre 29ª edição do Curso de Residência com palestra sobre jornalismo na era da desinformação

A jornalista Zileide Silva será a convidada especial do lançamento da edição 2026 do Curso de Residência, que também marcará a abertura das inscrições para a 29ª edição do programa. O evento será realizado no dia 2 de julho, às 9h30, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória.





Na programação, Zileide participa da palestra “Jornalismo de confiança na era da desinformação: formando repórteres que fazem diferença em meio ao excesso de informação”, voltada para estudantes e jovens interessados em comunicação, produção de conteúdo e jornalismo.





O encontro vai discutir um dos principais desafios da profissão na atualidade: como produzir informação confiável em um ambiente marcado pela velocidade, pelo excesso de conteúdo e pela circulação constante de notícias falsas.





Durante o evento, Zileide Silva vai compartilhar experiências práticas e reflexões sobre o papel do jornalista diante da desinformação. Após a palestra, a programação seguirá com um bate-papo aberto à participação de estudantes, jovens comunicadores e jornalistas presentes.