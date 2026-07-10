Nova geração do esporte capixaba vai além do futebol e conquista espaço em competições nacionais e internacionais





Jovens talentos do Espírito Santo têm se destacado em modalidades esportivas fora do circuito convencional, acumulando resultados expressivos em competições nacionais e internacionais. Entre os nomes que chamam a atenção estão o piloto da Fórmula Delta Henrique Krüger, o piloto de kart João Paulo Bonadiman, o cavaleiro Antônio Luiz Barbosa de Oliveira Neto e o tenista Victor Pignaton. Em comum, eles compartilham a dedicação aos treinos, a paixão pelo esporte e a rotina de atravessar fronteiras em busca de desafios e conquistas.





No automobilismo, um dos destaques é Henrique Krüger que, com 15 anos, disputa a categoria PRO da Fórmula Delta. Em sua segunda temporada na modalidade, o piloto já acumula resultados importantes no cenário nacional. No ano passado, ele dividiu a rotina entre provas realizadas em Interlagos, em São Paulo, e em Cascavel, no Paraná, encerrando a temporada entre os 10 melhores estreantes da categoria.





Em 2026, Henrique mantém a sequência de bons resultados, conquistando pódios e seguindo com foco e constância em seus objetivos. Na sua preparação, o jovem conta com o acompanhamento do experiente técnico Maurizio Sala, campeão das Fórmulas 3 e Ford.





O Espírito Santo também é representado no kart pelo piloto João Paulo Bonadiman, de 14 anos, que vem construindo uma trajetória de destaque no esporte. Em 2025, conquistou importantes títulos em competições nacionais e internacionais na categoria OK-NJ. Fora do país, já havia chamado a atenção ao vencer, em 2023, o Superkarts! USA, um dos campeonatos mais prestigiados do kartismo norte-americano, disputado em Homestead, na Flórida.





O desempenho consistente garantiu ao atleta a convocação, em 2026, pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) para representar o Brasil no FIA Karting Academy Trophy Junior, um dos mais importantes torneios internacionais de formação de pilotos. Na primeira etapa da competição, realizada em Genk, Bélgica, o capixaba alcançou a sétima colocação na classificação geral, resultado que o colocou entre os destaques da prova. A trajetória internacional do piloto terá continuidade nos próximos meses, com as etapas do campeonato previstas para acontecer na Itália entre julho e outubro.





No hipismo, o destaque capixaba é o cavaleiro Antonio Luiz Barbosa de Oliveira Neto, de 14 anos, que compete na categoria de salto de 1 metro. Apesar da pouca idade, o jovem já soma resultados expressivos na modalidade. Em 2025, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Estadual do Espírito Santo e, neste ano, participou no Rio de Janeiro do concurso de salto em comemoração aos 104 anos da Escola de Equitação do Exército.





Entre os principais resultados da temporada, Antonio também celebra a conquista do segundo lugar em competição interna do Jockey Club do Espírito Santo. Agora, se prepara para os próximos desafios do calendário esportivo. Além das etapas do Campeonato Estadual previstas para setembro, outubro e dezembro, ele disputará, em setembro, o campeonato promovido pela Sociedade Hípica de Minas Gerais.





A trajetória do cavaleiro conta com a supervisão dos treinadores Laércio dos Santos e Gilsomar, que acompanham sua preparação técnica e seu desenvolvimento na modalidade.