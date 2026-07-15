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Chácara do Conde

Furto de peças causou inclinação de tanque em Vila Velha

Vistoria da Defesa Civil identificou ausência de partes dos anéis de sustentação da estrutura. VPorts foi notificada

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 17:28

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

15 jul 2026 às 17:28

A inclinação do tanque metálico localizado em uma área inoperante do porto no bairro Chácara do Conde, em Vila Velha, pode ter sido provocada pela ausência de de partes da própria estrutura. A conclusão é da Defesa Civil do município, que realizou uma nova vistoria na manhã desta quarta-feira (15).


Segundo o órgão, os técnicos constataram a ausência de partes das bases dos anéis de sustentação do tanque. Eles identificaram marcas que indicam um furto ou remoção desses componentes, responsáveis por dar estabilidade à estrutura. 


Procurada pela reportagem, a VPorts confirmou que parte das bases dos anéis que compõem o tanque foi furtada, o que provocou a desestabilização da estrutura.

 

Após a inspeção, a Defesa Civil notificou preventivamente a VPorts para iniciar imediatamente o escoramento do tanque. A empresa também terá dez dias para apresentar ao município o cronograma de trabalho para a demolição da estrutura.

Tanque metálico inclina e moradores temem tombamento em Vila Velha
Tanque metálico inclina e moradores temem tombamento em Vila Velha Leitor AG

O tanque tem 14 metros de altura, nove metros de diâmetro e capacidade para armazenar mais de 14 mil metros cúbicos. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, ele está desativado desde 2004.


Procurada pela reportagem, a Vports informou que iniciou ainda na tarde de terça-feira (14) a análise e a montagem do plano de trabalho para escorar o tanque que sofreu avaria em área inoperante do porto.


"O plano de trabalho será apresentado à Defesa Civil do município de Vila Velha, conforme alinhado.  A área segue isolada e cercada e a empresa reforça o pedido de que a comunidade não acesse o local", afirmou a empresa.

Moradores temem que tanque tombe

A preocupação dos moradores começou na noite de segunda-feira (13), quando um forte estrondo foi ouvido na região. O tanque, localizado no alto de um morro, inclinou e passou a se apoiar em outro reservatório ao lado.


Como a estrutura fica acima de uma igreja e de diversas residências, moradores temem que ela tombe e atinja as casas. "Parecia um acidente de carro. De manhã, vimos que ele, que é maior e redondo, bateu e escorou no menor, que fica do lado do outro tanque. A preocupação é atingir as casas; embaixo são muitas e temos as crianças em casa de férias. Não tem como prever se acontece hoje, amanhã ou depois", relatou a moradora Valdineia Rodrigues.


Além do receio de um possível acidente, os moradores também reclamam da falta de manutenção da área. "Os moradores antigos falam que os tanques eram usados para colocar combustível e estão há mais de 70 anos no mesmo local. Depois que deixaram de funcionar, nunca mais limparam. Tem muito lixo, as árvores caem nos fios, deixando o bairro sem energia. Os próprios moradores acabam cuidando da área", afirmou Valdineia.

Atualização

15/07/2026

Após a publicação da reportagem, a VPorts confirmou que os anéis de sustentação do tanque foram furtados. O título e a matéria foram atualizados com a informação e o posicionamento da empresa.

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