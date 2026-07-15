Furto de peças causou inclinação de tanque em Vila Velha

A inclinação do tanque metálico localizado em uma área inoperante do porto no bairro Chácara do Conde, em Vila Velha, pode ter sido provocada pela ausência de de partes da própria estrutura. A conclusão é da Defesa Civil do município, que realizou uma nova vistoria na manhã desta quarta-feira (15).





Segundo o órgão, os técnicos constataram a ausência de partes das bases dos anéis de sustentação do tanque. Eles identificaram marcas que indicam um furto ou remoção desses componentes, responsáveis por dar estabilidade à estrutura.





Procurada pela reportagem, a VPorts confirmou que parte das bases dos anéis que compõem o tanque foi furtada, o que provocou a desestabilização da estrutura.

Após a inspeção, a Defesa Civil notificou preventivamente a VPorts para iniciar imediatamente o escoramento do tanque. A empresa também terá dez dias para apresentar ao município o cronograma de trabalho para a demolição da estrutura.