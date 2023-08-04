Decolou? Voo internacional parte de Vitória e pousa na Argentina

A GOL chegou a anunciar em 2018 o primeiro voo internacional com saída e chegada no Espírito Santo para a Argentina Crédito: Caroline Freitas

Com alguns anos de atraso, o inédito voo decolou em direção a Buenos Aires, mais precisamente no fim da noite do dia 7 de junho, porém sem passageiros e longe de ser uma rota regular.

Prints feitos pelo internauta Ariel Gracelli no Flight Radar 24 — especializado no monitoramento em tempo real de voos, mostram que às 23h28, o Boeing 737-8 Max, de matrícula PS-GPK, decolou de VIX (abreviação para o Aeroporto de Vitória) para realizar o voo GLO-9568 com destino ao Aeroporto Ministro Pistarini (Ezeiza), na capital argentina.

A explicação

A reportagem de A Gazeta procurou a companhia aérea em buscas de explicações para esta situação inusitada.

Pouco antes das 23h30 do dia 7 de junho, o voo da GOL decolou de Vitória para Buenos Aires, na Argentina Crédito: Reprodução/Flight Radar24

Em resposta, a GOL explicou brevemente, em nota, que o voo citado (9568) foi uma operação de traslado da empresa entre VIX e Argentina, em que não havia passageiros — o avião se destinava a um fretamento no país vizinho. A aeronave, inclusive, retornou ao Brasil pouco depois.

E vai acontecer?

A resposta é não, pelo menos por enquanto. A assessoria da companhia aérea informou que não há previsão, neste momento, de operação regular nesta rota VIX-Argentina.

Já a assessoria do grupo Zurich Airport Brasil, responsável pelo Aeroporto de Vitória, salientou que a decisão por iniciar uma nova rota (nacional ou internacional) é da companhia aérea, que leva em conta uma série de aspectos, entre eles a demanda existente. O aeroporto possui a infraestrutura necessária e cumpre os requisitos regulatórios para uma operação internacional.

A Zurich destacou ainda que trabalha para estimular o mercado doméstico, o que contribui para fomentar a demanda internacional.

Sem decolar

Quando anunciada em 2018, a então rota Vix-Argentina foi muito comemorada pelo Estado, visto que representaria um avanço turístico importante ao Espírito Santo. Na época, por meio Contrato de Competitividade (Compete-ES) reduziu-se a alíquota do ICMS incidente sobre querosene de aviação (QAV), conforme contrapartidas oferecidas pelas companhias aéreas ao Governo do Estado. Na mesma solenidade, a GOL e a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) anunciaram a rota internacional.

Desde então, foram divulgadas datas e até horários dos voos entre a capital capixaba e a Argentina . O valor mínimo do trecho de ida e volta seria a partir de R$ 600, com duração de cerca de três horas. Na data prevista para o voo inaugural, uma aeronave partiria do ES às 10h45, pousando na capital argentina às 13h35. Já de Buenos Aires sairia um voo às 14h15, chegando em Vitória às 18h30.

Ainda não há previsão para voos oriundos da Argentina (e qualquer outro país) chegarem ao Estado) Crédito: Carlos Alberto Silva

Já em novembro de 2019, mesmo com a internacionalização oficial do Aeroporto de Vitória publicada no Diário Oficial, nenhum avião decolou do Espírito Santo para outro país — esta era uma das condições para que uma rota internacional pudesse partir ou chegar ao ES, como dito pelo diretor de Planejamento de Malha Aérea da GOL, Rafael Araújo.