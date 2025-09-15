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Questões de Família

Testamento e sucessão: quem pode fazer e receber? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 10:49

Publicado em 

15 set 2025 às 10:49
Testamento, contrato, sentença, assinatura
Testamento, contrato, sentença, assinatura Crédito: Pixabay
Na série especial do mês de setembro, sobre relacionamentos, o assunto em destaque nesta edição do "Questões de Família" é a hora da sucessão. Falar de vida a dois e construção de família, também significa falar da hora da morte, ainda que seja um tema tabu. O testamente, por exemplo, é um ato onde a pessoa, o testador, declara sua vontade sobre a destinação de seus bens e outras situações não patrimoniais para após a sua morte. E, afinal, quem fica com o quê no testamento? Quais são as regras? O comentarista José Eduardo Coelho Dias explica.
Questões de Família - 15-09-25

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