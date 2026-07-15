ES tem o terceiro maior crescimento do turismo do país em maio

O Espírito Santo registrou o terceiro maior crescimento do volume das atividades turísticas do país em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). O Estado apresentou alta de 12,4%, atrás apenas de Santa Catarina (14,7%) e da Bahia (13,8%). No mesmo período, o Brasil registrou queda de 1,5%.





Na comparação com abril deste ano, porém, o Espírito Santo apresentou leve recuo. O índice de volume das atividades turísticas passou de 106,1 para 105,6, o que representa uma queda de cerca de 0,4% na série histórica.





O levantamento considera segmentos como hospedagem, alimentação, transporte de passageiros, agências de viagens e serviços relacionados ao lazer.





Segundo André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, o resultado mostra que o territóri capixaba vem mantendo um desempenho acima da média nacional, impulsionado por fatores econômicos e pelo fortalecimento do turismo interno.





“Enquanto o Brasil teve uma queda de 1,5%, o Espírito Santo apresentou crescimento. Isso é reflexo de alguns fatores: o mercado de trabalho que a gente tem, de forma bem aquecida, a taxa de desemprego, que é uma das menores do Brasil, e a geração de muitos empregos, o que aumenta a renda e estimula o turismo interno”, afirma.





Spalenza explica que, quando se fala em turismo, não se considera apenas a chegada de visitantes de outros Estados, mas também o desempenho de atividades ligadas ao setor, como bares, restaurantes, hospedagens e eventos. Para ele, o crescimento desses segmentos também reflete o fortalecimento do turismo doméstico.