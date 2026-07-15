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Setor turístico

ES tem o terceiro maior crescimento do turismo do país em maio

Estado registrou alta de 12,4% no volume das atividades turísticas na comparação com maio do ano passado, enquanto o Brasil teve queda de 1,5%, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (15)

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 19:09

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

15 jul 2026 às 19:09
Turismo: Pedra Azul é um dos destinos preferidos no Espírito Santo Gildo Loyola/Arquivo AG

O Espírito Santo registrou o terceiro maior crescimento do volume das atividades turísticas do país em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). O Estado apresentou alta de 12,4%, atrás apenas de Santa Catarina (14,7%) e da Bahia (13,8%). No mesmo período, o Brasil registrou queda de 1,5%.


Na comparação com abril deste ano, porém, o Espírito Santo apresentou leve recuo. O índice de volume das atividades turísticas passou de 106,1 para 105,6, o que representa uma queda de cerca de 0,4% na série histórica.


O levantamento considera segmentos como hospedagem, alimentação, transporte de passageiros, agências de viagens e serviços relacionados ao lazer.


Segundo André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, o resultado mostra que o territóri capixaba vem mantendo um desempenho acima da média nacional, impulsionado por fatores econômicos e pelo fortalecimento do turismo interno.


“Enquanto o Brasil teve uma queda de 1,5%, o Espírito Santo apresentou crescimento. Isso é reflexo de alguns fatores: o mercado de trabalho que a gente tem, de forma bem aquecida, a taxa de desemprego, que é uma das menores do Brasil, e a geração de muitos empregos, o que aumenta a renda e estimula o turismo interno”, afirma.


Spalenza explica que, quando se fala em turismo, não se considera apenas a chegada de visitantes de outros Estados, mas também o desempenho de atividades ligadas ao setor, como bares, restaurantes, hospedagens e eventos. Para ele, o crescimento desses segmentos também reflete o fortalecimento do turismo doméstico.

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Segundo Spalenza, outro fator que contribui para esse desempenho é a consolidação de um calendário de eventos esportivos, culturais e de negócios ao longo do ano, reduzindo a dependência das altas temporadas. Além disso, o Estado reúne praias, montanhas, gastronomia típica e turismo de experiência em distâncias curtas, o que permite que os visitantes conheçam diferentes destinos em uma mesma viagem.

A expectativa, segundo o economista, é de que o ritmo de crescimento seja mantido nos próximos meses, impulsionado pelas férias de julho e pelos investimentos em infraestrutura.

“A expectativa é positiva. Tradicionalmente, julho é um período importante para o turismo, principalmente na Região Serrana, por causa do inverno. A gente vê uma série de investimentos sendo feitos, como a ampliação do aeroporto. O aeroporto tem recebido cada vez mais turistas de fora", afirma.

O economista destaca que os investimentos em infraestrutura também reforçam esse cenário. Segundo ele, o Aeroporto de Vitória registrou crescimento de mais de 20% no fluxo de passageiros em relação ao ano passado, enquanto a rodoviária teve aumento superior a 50%, o que, na avaliação dele, demonstra um crescimento consistente da atividade turística no Estado.

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