Maíra Cardi joga fora refrigerante de marido: 'Aqui em casa não'

Maíra Cardi proíbe entrada de açúcar em sua casa Reprodução/Instagram/CardiNigro

Maíra Cardi dividiu a opinião da web ao dizer que proíbe a entrada de alimentos que contenham açúcar em sua casa. A influenciadora fez uma reflexão sobre o caso de um garoto de sete anos que morreu recentemente nos Estados Unidos devido à obesidade mórbida.

Para evitar focar na família do menino, Maíra citou o exemplo do marido, Thiago Nigro, para ilustrar sua posição. Ela revelou que um refrigerante que o empresário havia comprado foi para o lixo. "Se quiserem me chamar de terrorista, podem chamar", disse.

"Aqui na minha casa não entra açúcar de forma alguma. Outro dia, Thiago pediu Outback. Ele é um adulto e faz o que ele quiser da vida dele, fora da minha casa. Aqui dentro, não", contou em seu perfil no TikTok.

"Para dar exemplo para os meus filhos, não. Veio um refrigerante dentro do negócio. Eu falei 'Com certeza isso está errado. Você não pediu, né, meu amor?'. Eu acho que ele tinha pedido. Não foi uma hipótese eu tirar da sacola. Foi para o lixo direto", contou.

"Dar uma lata de refrigerante para o meu marido, é diminuir o tempo de vida dele", disse ela. "Se quiser pode me chamar de doida, pode chamar. As pessoas não têm a menor consciência do dano disso", disparou.

"Acham mesmo que eu quero isso? Que meus filhos tenham menos tempo de pai? Se quiserem me chamar de terrorista, podem chamar. Tenho pena no fundo", afirmou ela.

A influenciadora justificou a postura pela rigidez na alimentação lembrando que o pai dela e ela própria tiveram câncer.