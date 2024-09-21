A história do capixaba que foi parar nas ruas após perder tudo no "jogo do tigrinho"

A vida de um capixaba de 27 anos seguia tranquila até que ele viu, nas redes sociais, influenciadores divulgando sites de apostas. Ele resolveu tentar. A partir daí, tudo virou de cabeça para baixo: o homem, que pediu para não ser identificado, perdeu tudo, foi expulso de casa e passou a viver nas ruas.

"Fui vendo aqueles anúncios, fui entrando, mas o que mais me chamou atenção foi o 'Tigrinho'. Cada banca tem o seu valor estipulado. Eu apostava e ia jogando”, relatou o jovem. "Tigrinho" é como ficou conhecido o Fortune Tiger, uma espécie de cassino online, do tipo caça-níquel, que promete ganhos em dinheiro.

Na época, o rapaz tinha um emprego, e usava todo o dinheiro do salário nas apostas, na esperança de multiplicar o valor. Mas não era o que acontecia. Foi quando ele começou a pegar dinheiro emprestado.

"Quando eu via que não dava mais para mim, eu começava ou a furtar ou a pedir dinheiro emprestado. Certa vez morei na casa do meu irmão, furtei dois telefones para vender. Também peguei um dinheiro emprestado com agiota", contou.

Hoje em casa de reabilitação, capixaba se recupera da dependência em jogos

Depois do furto, o irmão do rapaz mandou ele sair de casa. Nesse período, ele morou com a companheira da época. "Acabei furtando dela também, e ela me jogou para fora."

"Eu fiquei entre seis a cinco meses na rua. Um período muito difícil, porque ninguém mais confia em você. Isso acaba nos frustrando, perdendo nosso caráter" X - Viciado em site de apostas

Depois dos meses vivendo nas ruas, o apostador ficou sabendo de um projeto que acolhe pessoas com dependência na Grande Vitória . Foi aí que ele passou a viver na casa de reabilitação. O endereço do local não será divulgado para preservar a segurança do rapaz.

"Hoje, graças a Deus, estou muito bem. Estou confiante, liberto do vício. Meu caráter está mudado e hoje eu sou uma nova pessoa", declarou.

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