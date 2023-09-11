Grupo Tommasi compra Morales Laboratório, do Rio de Janeiro

Os exames feitos no Rio serão analisados na nova Central Tommasi, inaugurada, em Vitória, na última quarta-feira (06). “Montamos uma logística aérea que nos permite receber os exames do Rio, analisar aqui durante a noite e disponibilizar o resultado em até 24 horas. Apenas os de urgência estão fora desse esquema", explica o executivo. A nova estrutura vai sustentar o crescimento da companhia com melhora de produtividade. Em 2021, foram processados 1,2 milhão de exames, em 2023, serão 7,8 milhões. "Essa centralização permite uma redução grande do custo unitário. Hoje, está em um terço do que já foi", assinalou Bruno Tommasi.

Com a nova aquisição, o Grupo Tommasi chega aos 670 funcionários e a oito marcas diferentes: Tommasi, São Marcos, PAT, Labortel, Centrolab, Diagnosi, Morales e CVP Vacinas. Os valores envolvidos não foram divulgados, mas, até agora, o Tommasi investiu R$ 110 milhões em aquisições e novas estruturas. A ideia é fazer um aporte semelhante a este até o segundo semestre de 2024, quando devem ser feitas aquisições. Duas, uma no Rio e outra no Espírito Santo, estão com as negociações avançadas. Colocar os pés em São Paulo já está no radar. Até agora, todos os aportes foram feitos com recursos próprios.