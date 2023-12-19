Energia solar: uma luz para a economia

No primeiro mês após a instalação das placas, o consumidor já observa redução na conta de luz Crédito: Divulgação

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) indicam que, em 2022, o Espírito Santo recebeu mais de 32,4 mil conexões operacionais de tecnologia fotovoltaica em telhados e pequenos terrenos, espalhadas por todos os 78 municípios. Por outro lado, ainda conforme o mesmo levantamento, a potência instalada de energia solar representa somente 2% da distribuição energética do Estado.

A boa notícia é que o mercado fotovoltaico está avançando cada vez mais e, para incentivar mais pessoas a adotarem a energia mais limpa e sustentável em casa ou em seu negócio, é preciso traçar estratégias diferenciadas para educar o público e, assim, despertar maior interesse pela instalação de painéis solares.

Na avaliação do sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio, essa é a chave para ampliar a atuação da empresa. Para ele, não é exagero afirmar que a energia solar é o futuro, visto que é uma compra que “se paga” em pouco tempo e que ficou mais do que demonstrado que adotar a economia sustentável é inadiável na sociedade.

"As placas solares são projetadas com tecnologia para garantir a máxima eficiência e durabilidade. Com isso, no primeiro mês após a instalação do equipamento, a conta de luz pode chegar até 90% de economia" Vinícius Allazio - Sócio-proprietário da VP Solar

Para tranquilizar ainda mais o consumidor, a VP dá uma garantia de serviços gratuitos por até cinco anos e de eficiência do equipamento por até 30 anos.

Para que tudo funcione na empresa, são mais de 120 funcionários diretos e indiretos, entre técnicos especialistas em montagem e instalação de painéis, representantes e parceiros.

Na instalação das placas, também dedicam-se engenheiros civis, eletricistas e agrônomos capacitados e registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

Além das divisas do ES

Em menos de três anos de atuação no mercado, a VP Solar se supera a cada dia. Atualmente, chega a instalar mais de 120 kits de painéis fotovoltaicos por mês em casas, condomínios, indústrias, comércios e igrejas em todo o Espírito Santo, Norte do Rio de Janeiro e Sul da Bahia.

O setor do agronegócio, inclusive, conforme conta Allazio, é a maior parcela de público que procura a empresa. Por esse motivo, a mais nova filial da empresa foi inaugurada em novembro de 2023 no município de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, onde a agroeconomia é forte.

“O produtor rural é o nosso principal público-alvo. Isso porque investir em energia solar ajuda a reduzir um dos maiores vilões da produção: o consumo de energia elétrica”, aponta.

Por isso, na visão dele, a dedicação em fornecer produtos de alta qualidade e serviços de instalação profissional é o maior diferencial da empresa, que é a primeira colocada na categoria “Energia Solar” na 14a edição do Marcas de Valor A Gazeta.

Para continuar nesse caminho, a VP Solar vem investindo em peso em ações de marketing e em novas linhas de financiamento próprias, além de estreitar parcerias com instituições financeiras com carteiras de crédito específicas para instalação de sistemas de energia solar.