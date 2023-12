Energia solar: uma luz para a economia

A VP Solar atua para ampliar o conhecimento da população sobre energia limpa e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que fortalece os negócios

Na avaliação do sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio, essa é a chave para ampliar a atuação da empresa. Para ele, não é exagero afirmar que a energia solar é o futuro, visto que é uma compra que “se paga” em pouco tempo e que ficou mais do que demonstrado que adotar a economia sustentável é inadiável na sociedade.

Na instalação das placas, também dedicam-se engenheiros civis, eletricistas e agrônomos capacitados e registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

Além das divisas do ES

Em menos de três anos de atuação no mercado, a VP Solar se supera a cada dia. Atualmente, chega a instalar mais de 120 kits de painéis fotovoltaicos por mês em casas, condomínios, indústrias, comércios e igrejas em todo o Espírito Santo, Norte do Rio de Janeiro e Sul da Bahia.

O setor do agronegócio, inclusive, conforme conta Allazio, é a maior parcela de público que procura a empresa. Por esse motivo, a mais nova filial da empresa foi inaugurada em novembro de 2023 no município de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, onde a agroeconomia é forte.