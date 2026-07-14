Câmera flagra acidente entre motos em avenida de Cachoeiro

Um acidente entre duas motos deixou um motociclista ferido na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no fim da manhã desta terça-feira (14). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que os veículos colidem e um dos motociclistas perde o controle da direção, atingindo ainda uma moto e um carro que estavam estacionados. Veja vídeo:
Segundo a Polícia Militar, as duas motos seguiam no sentido Centro quando uma delas tentou fazer uma conversão à esquerda. A outra acabou atingindo a lateral da motocicleta que seguia à frente, fazendo com que o piloto perdesse o controle.
Após a colisão, o motociclista bateu nos veículos estacionados e foi arremessado ao chão. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), sendo encaminhado para um hospital. O outro piloto não precisou de atendimento médico.