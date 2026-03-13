Caso Alexandre Martins

Perda do cargo e da aposentadoria de Antônio Leopoldo já está valendo? Entenda

Magistrado está preso, desde a noite de quinta-feira (12), no quartel da PM, em Maruípe, após ser condenado em julgamento no Tribunal de Justiça

Publicado em 13 de março de 2026 às 19:14

Além da condenação a 24 anos de prisão em regime fechado, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira também foi punido com a perda do cargo de magistrado e da aposentadoria. No caso da perda da função de juiz, os efeitos da pena só começam a valer após serem esgotadas todas as possibilidades de recurso contra a decisão proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na quinta-feira (12).

Conforme Renata Bravo, advogada criminalista e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, a Constituição estabelece que a perda de cargos de juízes só ocorra com sentença transitada em julgado – ou seja, quando se esgotam todos os recursos.

Ainda de acordo com a especialista, o entendimento objetiva evitar a perseguição a magistrados. "Nossa Constituição Cidadã surgiu após momento de ruptura democrática do país. No caso analisado, considerando que o crime imputado foi praticado no exercício do cargo de magistrado, há entendimento cabível no sentido de que é possível a perda do cargo, como determinado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo", pontua Renata Bravo.

Perda de aposentadoria não é automática, afirma especialista

Entre as punições aplicadas a Antônio Leopoldo em sua condenação pelo Tribunal de Justiça, na quinta-feira (12), também está a perda da aposentadoria compulsória paga ao ex-magistrado. No entanto, a suspensão do pagamento mensal não deverá ocorrer de forma imediata.

Antônio Leopoldo foi aposentado compulsoriamente em 2005, após responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), por concessão irregular de benefícios a presos. A aposentadoria compulsória garantiu ao então magistrado a continuidade no recebimento de seu salário, porém em valor proporcional ao seu tempo de serviço na magistratura.

Em casos como o de Antônio Leopoldo, a perda do valor recebido a título de aposentadoria somente é efetivada após o esgotamento de todos os recursos a que tem direito.

Henrique Zumak, advogado especialista em Direito Penal e Direito Processual, destaca que, na esfera criminal, o Código Penal não prevê a cassação da aposentadoria como efeito da condenação, mas apenas a perda do cargo público. No entendimento do criminalista, a punição administrativa não se confunde com a penal. Hoje, prevalece o entendimento de que o servidor não deve se aposentar enquanto ainda responde a processo administrativo disciplinar, para evitar que eventual punição de demissão perca efeito.

"Como toda punição deve ser interpretada de forma restrita, não se pode ampliar esse efeito para atingir automaticamente a aposentadoria. Esse também é o entendimento predominante nos tribunais superiores", destaca Henrique Zumak.



Preso em quartel da PM

Leopoldo Teixeira deu entrada, na noite da quinta-feira (12), no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, onde ficará preso.

Quase 23 anos após o crime que chocou o Espírito Santo, a condenação foi indicada pelo relator e desembargador Fábio Brasil Nery, que teve seu voto acompanhado pelos outros 16 desembargadores presentes no julgamento realizado na quinta-feira (12). A decisão unânime baseou-se na comprovação do crime de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa, prevista no Artigo 121, § 2º, inciso I do Código Penal.



Além de propor a prisão e apresentar a dosimetria, o relator estabeleceu a perda de cargo e da aposentadoria compulsória, sendo seguido também por todo o colegiado. Alguns magistrados chegaram a falar que o caso era o "mais emblemático da história do TJES", "deixou uma dor que ultrapassa a tragédia" e que "se havia dúvidas, elas foram estancadas", após as alegações da defesa, da acusação e do voto do Nery.

A única discordância entre os presentes no Pleno do Tribunal foi sobre a prisão imediata de Leopoldo. Nery propôs acatar a solicitação do MPES para a detenção logo após o julgamento, 13 seguiram esse parecer, mas três foram contra. Alguns chegaram a recomendar a adoção de medidas cautelares, como proibição de sair do país, entre outras restrições.

Apesar de a maioria ter definido a prisão imediata, Leopoldo só foi encarcerado por volta das 21 horas, após se entregar às autoridades. Conforme havia antecipado a colunista de A Gazeta Vilmara Fernandes, ele não compareceu ao próprio julgamento. Sendo assim, não foi encaminhado ao sistema prisional logo após o encerramento da sessão, por volta das 17 horas.

Depois da sentença, o advogado Fabrício Campos, que representa Leopoldo, disse que a condenação foi um erro grave, contestando também a determinação da prisão imediata. Para ele, a medida contraria a legislação e a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Segundo ele, a defesa vai recorrer contra a decisão.

Como votaram os desembargadores

Fábio Brasil Nery (relator) - vota pela condenação

Samuel Meira Brasil Jr - acompanha

Namyr Carlos de Souza Filho - acompanha

Eliana Junqueira Munhós Ferreira - acompanha

Robson Luiz Albanez - acompanha

Fernando Estevam Bravin Ruy - acompanha

Ewerton Schwab Pinto Júnior - acompanha

Júlio César Costa de Oliveira - acompanha

Rachel Durão Correia Lima - acompanha

Raphael Americano Câmara - acompanha

Marianne Júdice de Mattos - acompanha

Sérgio Ricardo de Souza - acompanha

Ubiratan Almeida Azevedo - acompanha

Heloisa Cariello - acompanha

Aldary Nunes Junior - acompanha

Luiz Guilherme Risso - acompanha

Moacy Caldonazzi - acompanha

Quem votou contra a prisão imediata

Robson Luiz Albanez

Marianne Júdice de Mattos

Sérgio Ricardo de Souza

Confira os três episódios da websérie sobre o assassinato do juiz Alexandre Martins

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