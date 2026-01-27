Associação marca debate entre candidatos ao comando do MPES

Eleição está marcada para 6 de março. Crédito: Carlos Alberto Silva

A disputa pelo comando do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) tinha tudo para ser "morna", diante do favoritismo do atual procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal.



Na segunda-feira (26), último dia do prazo para inscrições de candidatos, um adversário se colocou no caminho dele. O promotor de Justiça Danilo Raposo Lírio entrou no páreo.

Berdeal segue como favorito, mas agora pode haver até um debate. O evento foi marcado pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) para o dia 2 de março.

Danilo Raposo Lírio já confirmou participação. Berdeal não respondeu à coluna se pretende marcar presença.

O debate vai ser transmitido apenas para associados. Somente promotores e procuradores de Justiça podem votar na eleição interna do MP, marcada para 6 de março.

Mas a escolha final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB), a quem a gravação do vídeo do debate deve ser encaminhada.

A AESMP é presidida pelo promotor Pedro Ivo de Sousa, que disputou contra Berdeal e Lírio em 2024.

Aliás, Sousa foi o mais votado na ocasião, mas não foi ungido por Casagrande. Agora, decidiu não concorrer.

De acordo com as regras do debate, definidas pela associação, o embate "contará com a mediação do colega gaúcho João Ricardo Santos Tavares, ex-presidente da AMPRS e atual secretário-geral do MPRS, com larga experiência no exercício desta mesma função em diversos debates do Ministério Público de todo o Brasil."

