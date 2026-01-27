Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Associação marca debate entre candidatos ao comando do MPES

Francisco Berdeal e Danilo Raposo Lírio são os únicos inscritos na corrida

Vitória
Publicado em 27/01/2026 às 14h27
MPES
Eleição está marcada para 6 de março. Crédito: Carlos Alberto Silva

A disputa pelo comando do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) tinha tudo para ser "morna", diante do favoritismo do atual procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal.

Na segunda-feira (26), último dia do prazo para inscrições de candidatos, um adversário se colocou no caminho dele. O promotor de Justiça Danilo Raposo Lírio entrou no páreo.

Berdeal segue como favorito, mas agora pode haver até um debate. O evento foi marcado pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) para o dia 2 de março.

Danilo Raposo Lírio já confirmou participação. Berdeal não respondeu à coluna se pretende marcar presença.

O debate vai ser transmitido apenas para associados. Somente promotores e procuradores de Justiça podem votar na eleição interna do MP, marcada para 6 de março.

Mas a escolha final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB), a quem a gravação do vídeo do debate deve ser encaminhada.

A AESMP é presidida pelo promotor Pedro Ivo de Sousa, que disputou contra Berdeal e Lírio em 2024.

Aliás, Sousa foi o mais votado na ocasião, mas não foi ungido por Casagrande. Agora, decidiu não concorrer.

De acordo com as regras do debate, definidas pela associação, o embate "contará com a mediação do colega gaúcho João Ricardo Santos Tavares, ex-presidente da AMPRS e atual secretário-geral do MPRS, com larga experiência no exercício desta mesma função em diversos debates do Ministério Público de todo o Brasil."

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Pazolini pede férias à Polícia Civil. Entenda por que isso é um forte sinal eleitoral
Ex-secretário de Justiça do ES vai permanecer no governo Lula após troca de ministro
Folletto anuncia que não vai disputar a reeleição em 2026 e se retira de corridas eleitorais
Potencial candidata à chefia do MPES decide não entrar na disputa
Entre farpas e tréguas: a direita capixaba na corrida pelo Senado em 2026

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.