Associação marca debate entre candidatos ao comando do MPES

A disputa pelo comando do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) tinha tudo para ser "morna", diante do favoritismo do atual procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal.
Na segunda-feira (26), último dia do prazo para inscrições de candidatos, um adversário se colocou no caminho dele. O promotor de Justiça Danilo Raposo Lírio entrou no páreo.
Berdeal segue como favorito, mas agora pode haver até um debate. O evento foi marcado pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) para o dia 2 de março.
Danilo Raposo Lírio já confirmou participação. Berdeal não respondeu à coluna se pretende marcar presença.
O debate vai ser transmitido apenas para associados. Somente promotores e procuradores de Justiça podem votar na eleição interna do MP, marcada para 6 de março.
Mas a escolha final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB), a quem a gravação do vídeo do debate deve ser encaminhada.
A AESMP é presidida pelo promotor Pedro Ivo de Sousa, que disputou contra Berdeal e Lírio em 2024.
Aliás, Sousa foi o mais votado na ocasião, mas não foi ungido por Casagrande. Agora, decidiu não concorrer.
De acordo com as regras do debate, definidas pela associação, o embate "contará com a mediação do colega gaúcho João Ricardo Santos Tavares, ex-presidente da AMPRS e atual secretário-geral do MPRS, com larga experiência no exercício desta mesma função em diversos debates do Ministério Público de todo o Brasil."
