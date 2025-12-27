Home
Trama golpista: PF cumpre 10 mandados de prisão domiciliar em operação que inclui o ES

Segundo a PF, os mandados contra condenados estão sendo cumpridos também nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal

Juliano Galisi

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:12

Um dia após a tentativa de fuga do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, a Polícia Federal (PF) cumpre dez mandados de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, contra os outros condenados pela trama golpista. A medida atinge réus dos núcleos 2, 3 e 4 da tentativa de golpe. Filipe Martins, que foi assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é um dos alvos.

Segundo a PF, os mandados contra condenados estão sendo cumpridos também nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal

Segundo a PF, os mandados estão sendo cumpridos nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal. Ainda de acordo com a PF, o Exército Brasileiro participa das diligências.

Além da prisão domiciliar, foram impostas medidas cautelares como a proibição de uso de redes sociais, de contato com outros investigados, a entrega de passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de visitas.

