Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

TV Gazeta mostram que a residência do militar é de alto padrão. Veja abaixo. A prisão ocorreu no bairro Noemia Vitali, considerado uma área de alta renda de Colatina . Imagens registradas pelamostram que a residência do militar é de alto padrão.

Casa do major Ângelo Martins Denicoli, em Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Em conversa com A Gazeta, o advogado do major, Edson Fontes, disse que Denicoli será encaminhado para o 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha. Ele ainda precisa passar por exame de corpo de delito e por audiência de custódia para referendar a prisão. Em nota, o Exército Brasileiro confirmou que a prisão será executada no município canela-verde.

Denicoli foi condenado a 17 anos de prisão por tentativa de golpe em julgamento realizado em outubro pelo STF e teve a prisão domiciliar determinada em dezembro por Moraes. A transferência para o regime fechado só ocorreu agora porque o ministro decretou o trânsito em julgado do processo relacionado ao grupo do qual o major fazia parte. Com isso, já não cabem mais recursos de defesa aos réus e a pena precisa ser cumprida de forma definitiva em unidades prisionais.

O major capixaba é acusado de fazer parte do Núcleo 4, responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro.

De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o major da reserva do Exército Ângelo Denicoli tinha vínculo permanente com os demais integrantes da organização criminosa.