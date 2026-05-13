Passageira de ônibus é presa com lança-perfume e outras drogas em Vitória

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de 66 frascos de lança-perfume sob posse de uma mulher de 31 anos, em um ônibus de viagem que estava na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (13). Além disso, quatro tabletes de maconha e dois de haxixe também foram apreendidos na ação.





A ocorrência contou com a ação de cães farejadores, que encontraram os entorpecentes dentro de uma mochila.





A Polícia Civil informou que as drogas e a suspeita foram levadas à Delegacia Regional de Vitória. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. O nome dela não foi informado.