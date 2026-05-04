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Alanis Guillen, atriz de 'Três Graças', consegue medida protetiva contra ex-namorada

A produtora Giovanna Reis teria sido acusada de perseguição, ameaça e invasão de domicílio

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 16:00

Atriz Alanis Guillen e a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis
Atriz Alanis Guillen e a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis João Miguel Jr./TV Globo e Instagram/Reprodução

A atriz Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças', conseguiu uma medida protetiva contra a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis. Alanis acusa a ex-namorada de perseguição, ameaça e invasão de domicílio. O pedido foi feito na Justiça do Rio de Janeiro e concedido com base na Lei Maria da Penha. 


De acordo com informações contidas no documento, Alanis afirma que a produtora passou a adotar condutas insistentes de contato, perseguição, ameaças de exposição de sua vida privada e comparecimento indevido à sua residência.


A atriz diz ainda que a ex-namorada chegou a incomodar o elenco da novela 'Três Graças' como forma de intimidação. Mensagens, registros e testemunhas foram anexadas ao processo como provas a favor de Alanis.


A Justiça do Rio concecedeu o pedido de medida protetiva e considerou o caso compatível com violência psicológica, perseguição e constrangimento indevido. Giovana também está proibida de manter contato com Alanis.


O namoro de Alanis Guillen e Giovanna Reis chegou ao fim depois que declarações da produtora foram descobertas. A polêmica ganhou força depois que usuários resgataram mensagens com teor racista, homofóbico e gordofóbico. Em uma delas, o perfil teria escrito “Preta Gil obesa”, o que provocou indignação e críticas online.

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