Alanis Guillen, atriz de 'Três Graças', consegue medida protetiva contra ex-namorada

A atriz Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças', conseguiu uma medida protetiva contra a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis. Alanis acusa a ex-namorada de perseguição, ameaça e invasão de domicílio. O pedido foi feito na Justiça do Rio de Janeiro e concedido com base na Lei Maria da Penha.





De acordo com informações contidas no documento, Alanis afirma que a produtora passou a adotar condutas insistentes de contato, perseguição, ameaças de exposição de sua vida privada e comparecimento indevido à sua residência.





A atriz diz ainda que a ex-namorada chegou a incomodar o elenco da novela 'Três Graças' como forma de intimidação. Mensagens, registros e testemunhas foram anexadas ao processo como provas a favor de Alanis.





A Justiça do Rio concecedeu o pedido de medida protetiva e considerou o caso compatível com violência psicológica, perseguição e constrangimento indevido. Giovana também está proibida de manter contato com Alanis.





O namoro de Alanis Guillen e Giovanna Reis chegou ao fim depois que declarações da produtora foram descobertas. A polêmica ganhou força depois que usuários resgataram mensagens com teor racista, homofóbico e gordofóbico. Em uma delas, o perfil teria escrito “Preta Gil obesa”, o que provocou indignação e críticas online.