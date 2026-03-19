Polêmica

Ex-de Alanis Guillen é banida de camarote da família de Gilberto Gil

A produtora Giovanna Reis postou falas preconceituosas contra Preta Gil no passado

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:28

Ex-de Alanis Guillen é banida de camarote da família de Gilberto Gil Crédito: Reprodução Instagram @alanissguillen

Amiga inseparável de Preta Gil, que deixou o Brasil para viver com ela nos Estados Unidos durante o tratamento de câncer, Jude Paulla usou as redes sociais para condenar as falas racistas e gordofóbicas da produtora Giovanna Reis.

Em uma postagem, Jude Paulla comentou sobre uma das declarações, que xingava Preta e a chamava de "obesa". E contou que Giovanna, ex-namorada da atriz Alanis Guillen, está banida do camarote da família Gil, local que costumava frequentar. "No Expresso 2222 essa 'vadya' não pisa nunca mais!", publicou.

e no expresso essa vadya não pisa nunca mais! https://t.co/tn2FSP3uzF pic.twitter.com/ZaWYpht7jg — jude (@judepaulla1) March 18, 2026

ENTENDA O CASO

Uma série de postagens com teor racista, transfóbico e gordofóbico atribuída à produtora Giovanna Reis Lins, 28, agora ex-namorada da atriz de "Três Graças" (Globo) Alanis Guillen, 27, tem viralizado. Por meio das redes sociais, a atriz se manifestou e condenou a atitude.

"Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza", escreveu em seu perfil.

Internautas têm subido nas redes sociais alguns tuítes antigos, a maioria do ano de 2012, com falas preconceituosas por parte do então perfil de Giovanna no X.

Nos discursos, ela disse coisas como "negro só é legal às vezes", chamou Ariadna Arantes, participante do BBB 2011, de "travesti mongoloide" e xingou alguém de "preto escroto". Com a repercussão negativa, ela desativou seus perfis na internet.

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