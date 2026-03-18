Polêmica

Alanis Guillen condena postagens racistas atribuídas à namorada

Uma série de postagens com teor racista, transfóbico e gordofóbico atribuída à produtora Giovanna Reis Lins, 28, namorada da atriz, tem viralizado

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:41

Alanis Guillen, de 'Três Graças' Crédito: Globo/ Dani Toviansky e Instagram @alanisguillen

Uma série de postagens com teor racista, transfóbico e gordofóbico atribuída à produtora Giovanna Reis Lins, 28, namorada da atriz de "Três Graças" (Globo) Alanis Guillen, 27, tem viralizado. Por meio das redes sociais, a atriz se manifestou e condenou, sem citar nomes, a atitude.

"Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza", escreveu em seu perfil.

Internautas têm subido nas redes sociais alguns tuítes antigos, a maioria do ano de 2012, com falas preconceituosas por parte do então perfil de Giovanna no X.

Nos discursos, ela disse coisas como "negro só é legal às vezes", chamou Ariadna Arantes, participante do BBB 2011, de "travesti mongoloide" e xingou alguém de "preto escroto". Giovanna não foi encontrada. Com a repercussão negativa, ela desativou seus perfis na internet.

Discreta em sua vida social, Alanis falou em outubro de 2025 com a Folha de S.Paulo sobre o apoio da namorada para seu novo trabalho na TV. Atualmente, a atriz pode ser vista na pele de Lorena em "Três Graças". Na narrativa, vive uma história de amor com a personagem Juquinha, da colega de cena Gabriela Medvedovski.

"A Giovanna tem sido uma parceira incrível nesse processo. Ela entende muito de dramaturgia e de bastidores, e acaba me ajudando a olhar a personagem por ângulos que eu, às vezes, nem tinha percebido. É uma troca muito rica, e eu sinto que cresço artisticamente com ela do meu lado."

Segundo Alanis, a relação entre elas vai além da vida pessoal e se tornou um ponto de apoio profissional e emocional. "Fazer uma novela das nove é um desafio intenso. Ter alguém que compreende esse universo e me acolhe nas horas mais cansativas faz toda a diferença. A Giovanna me dá segurança, equilíbrio e, principalmente, alegria."

As duas se conheceram em 2022, pouco depois de Alanis encerrar as gravações da novela "Pantanal". O casal foi apresentado por amigos em comum e, desde então, mantém um relacionamento longe dos holofotes.

Giovanna nasceu no Rio de Janeiro e atua como produtora e gestora de projetos em um estúdio de arte e design. Ela prefere a privacidade e raramente aparece em eventos públicos.

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