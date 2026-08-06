Carro é flagrado a 184 km/h no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

Um carro foi flagrado a 184 km/h no Contorno do Mestre Álvaro, na BR 101, na Serra, na manhã desta quinta-feira (6). O trecho tem velocidade máxima permitida de 80 km/h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a infração é considerada gravíssima e aumenta o risco de acidentes.
No mesmo ponto, outros 285 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade durante a fiscalização realizada nesta quinta-feira. A PRF alerta que o excesso de velocidade está entre os principais fatores relacionados a acidentes graves.
"Reduz o tempo de reação do motorista, aumenta a distância necessária para frenagem e potencializa a gravidade das colisões", informou a corporação.