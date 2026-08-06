Carro é flagrado a 184 km/h no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

Um avião interrompeu o pouso e voltou a ganhar altitude durante a aproximação ao Aeroporto de Vitória. A cena, de causar um frio na barriga, foi registrada na última sexta-feira (31) e viralizou nas redes sociais, despertando a curiosidade de internautas sobre a manobra.





O registro foi feito pelo videomaker Dione Rosa, que almoçava em um shopping próximo ao terminal quando percebeu a movimentação da aeronave e decidiu gravar. Segundo ele, o vídeo chegou até o próprio piloto, que entrou em contato para elogiar a qualidade das imagens.





A manobra, conhecida como arremetida, faz parte dos procedimentos padrão da aviação e é realizada quando o piloto interrompe a tentativa de pouso e volta a ganhar altitude para fazer uma nova aproximação. A decisão pode ocorrer por diversos fatores, como condições meteorológicas, presença de outra aeronave na pista ou qualquer situação que torne o pouso menos seguro naquele momento.





Embora possa causar apreensão entre passageiros e pessoas que acompanham a cena, a arremetida é considerada uma medida preventiva e representa justamente uma ação para garantir a segurança da operação.