Lanchas do Aquaviário na Baía de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Retomado em 2023, o Sistema Aquaviário na Grande Vitória deve ganhar nos próximos anos mais cinco estações de embarque e desembarque de passageiros, totalizando oito pontos de parada. Três das novas estações vão ficar em Vitória, uma em Vila Velha e outra em Cariacica.

O projeto está em um pacote de mobilidade apresentado pelo governo do Espírito Santo ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dentro do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana.

A ideia do governo é que o transporte por balsas na Baía de Vitória esteja conectado com os outros modais propostos no plano, como o teleférico , o VLT, monotrilho e até os terminais de ônibus.

Atualmente, o Sistema Aquaviário conta com três estações de embarque: uma em Porto de Santana, em Cariacica; uma na Praça do Papa, em Vitória; e uma na Prainha, em Vila Velha. O sistema transporta pedestres e ciclistas e tem capacidade estimada em torno de 1.200 passageiros por hora. O percurso total previsto é de 9,5 quilômetros.

Your browser does not support the audio element. Aquaviário deve ganhar mais cinco estações e integrar ônibus, VLT e teleférico

As novas estações previstas para o Aquaviário

Vila Velha - Museu da Vale

Vitória - Dom Bosco

Vitória - Centro

Vitória - Rodoviária

Cariacica - Porto de Santana II

Plano de expansão do Aquaviário Crédito: Reprodução

Em geral, o projeto prevê a integração em boa parte das estações com modais como o teleférico, VLT e monotrilho. Segundo o estudo, a localização das futuras estações foi definida após a realização de estudos que levaram em consideração critérios como demanda de passageiros, conexões com linhas de ônibus e ciclovias.

As futuras estações do Sistema Aquaviário serão financiadas com recursos do governo federal através do Novo PAC. Os recursos destinados chegam a R$ 30 milhões . A divulgação da destinação da verba foi feita no ano passado.

Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, afirma que tudo o que o Estado tem pensado e planejado para a Grande Vitória foi encaminhado para o BNDES para ser analisado.

Segundo ele, o documento atual é um diagnóstico dos projetos. E, agora, haverá uma segunda etapa, de viabilidade econômica e ambiental. "O estudo aponta que a tendência é que sejam priorizados os corredores exclusivos para ônibus, pelas características da Região Metropolitana", afirma.

