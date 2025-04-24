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Mobilidade

Aquaviário deve ganhar mais cinco estações e integrar ônibus, VLT e teleférico

No plano de mobilidade que prevê integração de vários modais, a ideia é que o transporte pela Baía de Vitória se conecte a futuros projetos

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 18:28

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 abr 2025 às 18:28
Aquaviário
Lanchas do Aquaviário na Baía de Vitória  Crédito: Carlos Alberto Silva
Retomado em 2023, o Sistema Aquaviário na Grande Vitória deve ganhar nos próximos anos mais cinco estações de embarque e desembarque de passageiros, totalizando oito pontos de parada. Três das novas estações vão ficar em Vitória, uma em Vila Velha e outra em Cariacica. 
O projeto está em um pacote de mobilidade apresentado pelo governo do Espírito Santo ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dentro do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana.
A ideia do governo é que o transporte por balsas na Baía de Vitória esteja conectado com os outros modais propostos no plano, como o teleférico, o VLT, monotrilho e até os terminais de ônibus. 
Atualmente, o Sistema Aquaviário conta com três estações de embarque: uma em Porto de Santana, em Cariacica; uma na Praça do Papa, em Vitória; e uma na Prainha, em Vila Velha. O sistema transporta pedestres e ciclistas e tem capacidade estimada em torno de 1.200 passageiros por hora. O percurso total previsto é de 9,5 quilômetros.
Aquaviário deve ganhar mais cinco estações e integrar ônibus, VLT e teleférico
As novas estações previstas para o Aquaviário
  • Vila Velha - Museu da Vale
  • Vitória - Dom Bosco
  • Vitória - Centro
  • Vitória - Rodoviária
  • Cariacica - Porto de Santana II
Plano de expansão do Aquaviário
Plano de expansão do Aquaviário Crédito: Reprodução
Em geral, o projeto prevê a integração em boa parte das estações com modais como o teleférico, VLT e monotrilho. Segundo o estudo, a localização das futuras estações foi definida após a realização de estudos que levaram em consideração critérios como demanda de passageiros, conexões com linhas de ônibus e ciclovias. 
As futuras estações do Sistema Aquaviário serão financiadas com recursos do governo federal através do Novo PAC. Os recursos destinados chegam a R$ 30 milhões. A divulgação da destinação da verba foi feita no ano passado.
Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, afirma que tudo o que o Estado tem pensado e planejado para a Grande Vitória foi encaminhado para o BNDES para ser analisado.
Segundo ele, o documento atual é um diagnóstico dos projetos. E, agora, haverá uma segunda etapa, de viabilidade econômica e ambiental. "O estudo aponta que a tendência é que sejam priorizados os corredores exclusivos para ônibus, pelas características da Região Metropolitana", afirma.
A ideia é que os projetos como teleférico, chamado de AeroGV, e os modais ferroviários sejam integrados ao Sistema Transcol, como já é o Aquaviário, permitindo a combinação entre diferentes modos de transporte como ônibus, bicicletas, aquaviário e teleférico e também com acesso via Cartão GV.

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