Visita ao Vaticano

Capixaba que chegou a Roma no dia da morte do papa relata clima de comoção

Jornalista Luciane Ventura desembarcou na capital italiana no mesmo dia em que a morte do Papa Francisco foi anunciada; ela descreveu movimentação intensa no Vaticano e emoção dos fiéis

4 min de leitura min de leitura

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Uma capixaba que desembarcou em Roma, na Itália, na noite de segunda-feira (21), dia em que foi anunciada a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. Em vídeo divulgado em redes sociais, a jornalista Luciane Ventura relatou o clima de comoção e a intensa movimentação da imprensa no Vaticano (veja acima). Ela conversou com A Gazeta sobre a visita, que faz parte da viagem turística dela com a família à Europa.

“Cheguei ontem (21) à noite, exatamente no mesmo dia em que o Papa Francisco faleceu. Agora pela manhã vim logo à Basílica de São Pedro para ver a movimentação”, contou Luciane no vídeo. Segundo ela, a segurança no entorno da basílica foi reforçada e os visitantes estão sendo revistados antes de entrar na área.

O clima é de comoção e respeito. As visitas são muito silenciosas, os jornalistas estão em um lugar mais afastado e os turistas estão todos respeitando muito Luciane Ventura • Jornalista

Movimentação no Vaticano após a morte do Papa. (Luciane Ventura)

Luciane, que já tinha uma visita programada ao Vaticano, ela diz que pretende acompanhar de perto os desdobramentos relacionados ao falecimento do Papa Francisco. Ela também falou da movimentação da imprensa mundial. Na manhã desta terça-feira (22), a reportagem de A Gazeta conversou com a capixaba enquanto a jornalista estava em frente à Basílica de São Pedro

É a minha primeira vez em Roma e já estou vivendo um momento histórico desse Luciane Ventura • Jornalista

"Estou aqui na Praça São Pedro, bem em frente à Basílica. É onde o papa celebrava as missas. O volume de fiéis aqui é enorme. Já era grande porque Roma está vivendo o Ano do Jubileu — que acontece a cada 25 anos — então já havia muitas peregrinações. A cidade já estava cheia, e agora a minha percepção é que está aumentando ainda mais", afirmou Luciane.

Momento da notícia do falecimento do papa Francisco

A jornalista também contou que o falecimento do Papa Francisco a impactou pessoalmente. Além da importância do líder religioso, no ano passado ela perdeu o pai dela, com a mesma idade que tinha o pontífice.

"Minha filha me contou: “O Papa morreu”. Na hora, foi um baque. Uma emoção muito grande. Primeiro, como católica, por ser um papa latino, um papa que escutava as pessoas, que dialogava. E também porque eu perdi meu pai no ano passado, exatamente com a mesma idade do Papa Francisco: 88 anos. Então aquilo me doeu", relatou a capixaba. "Como jornalista, estou presenciando um momento histórico. Vou poder acompanhar o funeral, me despedir dele na visitação pública", complementou.

Luciane Ventura em frente à basílica de São Pedro, em viagem a Roma. (Luciane Ventura)

Falecimento do papa e próximos passos

O Papa Francisco morreu por volta das 7h35 (horário local, 2h35 em Brasília), na Casa Santa Marta, onde residia dentro do Vaticano. Conforme o boletim médico, ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), seguido de colapso cardíaco irreversível. O quadro foi agravado por pneumonia, hipertensão, diabetes tipo 2 e outras complicações de saúde.

Primeiro papa sul-americano e jesuíta da história da Igreja Católica, Jorge Mario Bergoglio assumiu o papado em 2013, após a renúncia de Bento 16. Sua escolha como pontífice aos 76 anos surpreendeu o mundo e marcou o início de um período de mudanças e posicionamentos mais próximos de causas sociais dentro da Igreja.

Com a morte do papa, a Igreja entra agora em um período de luto e preparação para os rituais fúnebres, que antecedem o processo de escolha do novo pontífice. A eleição será conduzida pelo Colégio de Cardeais em conclave, em um dos procedimentos mais tradicionais e sigilosos do catolicismo.

Jornalistas da TV Gazeta receberam bênção do papa no Domingo de Ramos

Em uma viagem de férias pela Itália, os jornalistas Fabíola de Paula e Mário Bonella, apresentadores do Bom Dia ES, da TV Gazeta, foram agraciados com a bênção do Papa Francisco ao final da missa do Domingo de Ramos, na manhã de 13 de abril. A aparição do santo padre, que morreu na madrugada desta segunda-feira (21), foi inesperada e provocou uma onda de emoção em quem assistia à celebração.

Era Domingo de Ramos quando os apresentadores se prepararam para visitar a basílica e, na praça, viram uma enorme fila se formando, por volta das 8 horas, e se deram conta que haveria missa. Centenas de cadeiras estavam dispostas diante da igreja para a celebração, mas, em nenhum momento, foi anunciado que Francisco estaria presente.

Até que uma movimentação intensa de fotógrafos e cinegrafistas chamou a atenção dos apresentadores. Não demorou muito e Francisco surgiu em uma cadeira de rodas para abençoar quem ali estava. A voz saiu um pouco embargada, mas emocionou a todos.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta