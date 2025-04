Despedida

Funeral do Papa Francisco é marcado para sábado (26)

Sepultamento será no mesmo dia, na basílica Santa Maria Maggiore de Roma

O funeral do papa Francisco foi marcado para sábado (26), às 5 horas, pelo horário de Brasília, na Praça de São Pedro, antes do sepultamento no mesmo dia na basílica Santa Maria Maggiore de Roma, informou o Vaticano nesta terça-feira (22).

O corpo do pontífice será levado para a basílica já na quarta-feira (23).

A confirmação das datas aconteceu durante encontro de cardeais para definir os detalhes dos atos fúnebres.

De acordo com o planejamento, após o momento de oração, presidido pelo Cardeal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo da Santa Igreja Romana, na quarta-feira, terá início a transladação.

Francisco morreu segunda-feira (21), aos 88 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e colapso cardiocirculatório.

Ele estava se recuperando em seu apartamento, após cinco semanas internado com pneumonia. Fonte: Associated Press.

