Entenda a causa da morte de Nabila Furtado, miss e ex-primeira-dama de Cariacica

Nabila Furtado, 35 anos, miss e ex-primeira-dama de Cariacica morreu na última terça-feira (22) Crédito: Instagram @nabilafurtado e @bmunizphoto

g1 ES: a modelo de 35 anos teve uma embolia pulmonar causada por trombose, decorrente de um câncer de mama diagnosticado em 2020. A causa da morte da miss e ex-primeira-dama de Cariacica, Nabila Furtado , foi divulgada pelo marido dela, Juninho Geraldo, em entrevista ao site: a modelo de 35 anos teve uma embolia pulmonar causada por trombose, decorrente de um câncer de mama diagnosticado em 2020.

Nabila ficou internada durante um mês em um hospital particular da cidade para cuidar de uma trombose que atingiu a região do ombro e do braço.

No início de abril, ela voltou para casa e seguia o tratamento com cilindros de oxigênio. Na madrugada de terça-feira (22) começou a sentir falta de ar e precisou ser internada. Durante a noite, ela não resistiu.

O velório da miss teve início às 6h desta quarta-feira (23) na Associação de Moradores de Vila Palestina, em Cariacica. O sepultamento será realizado no Cemitério São Jorge, em Alto Lage, a partir de 13h. No local, Juninho conversou com a repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, e falou sobre a dor que está vivendo.

Estou meio perdido ainda, não consegui entender como vai ser o depois. Vai ficar a saudade, com toda certeza. E aí o que fazer? Eu ainda não sei Juninho Geraldo - Ex-prefeito de Cariacica e marido de Nabila

Ele ressaltou que Nabila era discreta com relação ao câncer e não compartilhava sobre isso com outras pessoas. "Falar de tratamento oncológico, doença, ainda mais com a pessoa que você ama, realmente é algo que só quem está vivendo é que consegue explicar um pouco esse sentimento, e isso eu passei durante cinco anos e sem poder falar para as pessoas porque foi um pedido que ela me fez, e eu tentei cumprir", desabafou Juninho.

Ela conseguiu ser essa pessoa forte e vai ficar esse exemplo, aquela pessoa que me provocava novas experiências. Vai fazer muita falta para mim Juninho Geraldo - Ex-prefeito de Cariacica e marido de Nabila

Tratamento de câncer

No dia 1º de março, Juninho usou as redes sociais para comentar sobre a internação da mulher devido a um quadro de trombose. "Estamos muito animados com a recuperação da Nabila, que sofreu uma trombose que atingiu a região do ombro e braço. Daqui do hospital estamos acompanhando as notícias e curtindo o carnaval com muita tranquilidade, e nos preparando para sair em breve", escreveu Juninho, na ocasião.

Na época, o ex-prefeito informou que passava grande parte do tempo na unidade de saúde para acompanhar a esposa. "Nabila descobriu o câncer de mama já agressivo em 2020 enquanto eu ainda estava como prefeito. Ela fez quimioterapia, radio, fez tratamento no estado e em São Paulo, mas o câncer foi se espalhando. Mas em março o câncer se espalhou próximo ao ombro e provocou a trombose. Ficamos um mês no hospital e, no início de abril, fomos para casa com todo aparato hospitalar para cuidar dela", disse.

Mas, na madrugada de terça-feira, a modelo voltou a ser internada. "Os vasos ficaram obstruídos e ela estava sentindo muita dor. No hospital conseguiram resolver a dor e ela voltou para casa e ficou três semanas. Até durante a madrugada ela sentir muita dificuldade para respirar, foi quando voltamos com ela para o hospital e já estava tudo comprometido. Foi difícil para mim porque ela não deixava ninguém saber do câncer, nem os próprios pais", relatou o empresário.

Quem era Nabila

Nabila Furtado conquistou vários títulos em concursos de beleza pelo mundo. Ela representou o Brasil no Mrs Glam World na Índia em 2022 e em um concurso internacional na Espanha.

Além disso, conquistou os títulos de Miss Espírito Santo Intercontinental, Miss Cariacica em 2009, Miss Brasil Queen 2016 Miss Simpatia no Miss ES 2020 e Musa do Brasil 2013. Nos últimos anos, a modelo atuava no universo na moda como influenciadora digital.