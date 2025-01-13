Obras de novas estações do aquaviário podem começar em 2025; veja locais

Com funcionamento retomado desde agosto de 2023, o Sistema Aquaviário deve ganhar mais cinco estações de embarque e desembarque de passageiros até 2026 e, pelo menos três delas, podem começar a sair do papel com obras iniciadas ainda em 2025.
Anunciadas em julho de 2024, contando com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, as obras das novas estações também vão receber um investimento do governo capixaba para três estruturas em Vitória, uma em Vila Velha e outra em Cariacica.
Ainda neste ano, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as obras das três estações da Capital capixaba devem ter o início, após acordos entre o Estado e a Prefeitura de Vitória. A previsão é que uma delas fique localizada na altura da Praça Pio XII, no Centro; outra, na região do antigo Terminal Dom Bosco, perto do Colégio Salesiano; e a última, na rodoviária.
“São estações que vão sair este ano do papel com ajuda do PAC, que contempla, aqui no Espírito Santo, o único sistema de transporte que não seja por trilho ou por asfalto”, explica Fábio Damasceno, titular da Semobi.
Segundo o secretário, os projetos, que já estão prontos, passam pela fase administrativa para revisão dos detalhes da obra. Na Capital, as conversas do governo estadual ainda passam por contatos com a Vports, gestora do Porto de Vitória.
“Já falamos com a Capitania [dos Portos], alteramos o projeto do Centro para contemplar melhorias em função do porto e também em relação à rodoviária, que vai ser a base do aquaviário, transformando o espaço no primeiro terminal multimodal do nosso Estado, que ainda vai ter os sistemas rodoviários interestadual e intermunicipal”, complementou Damasceno.
A expectativa é que, ao mesmo tempo em que avançam as tratativas para as obras na Capital, sejam escolhidas de forma definitiva as localizações das estações em Cariacica e em Vila Velha.
As projeções atuais apontam para que, na cidade cariaciquense, a plataforma seja construída em Porto de Santana, na região da estação atual. Já no município canela-verde, a estrutura pode ser erguida na região do antigo Museu da Vale, em São Torquato.
Meio milhão de passageiros
Com operações diárias há pouco mais de um ano, o Sistema Aquaviário já transportou mais de meio milhão de passageiros em viagens entre Vitória, Vila Velha e Cariacica.
De acordo com levantamento feito pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb), em um ano de funcionamento, a maioria dos passageiros (47,3%) usou as embarcações para lazer, 27,2% para trabalho e 14,6% para turismo.