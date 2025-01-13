Obras de novas estações do aquaviário podem começar em 2025; veja locais

Aquaviário voltou a funcionar na Grande Vitória em agosto de 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

Com funcionamento retomado desde agosto de 2023, o Sistema Aquaviário deve ganhar mais cinco estações de embarque e desembarque de passageiros até 2026 e, pelo menos três delas, podem começar a sair do papel com obras iniciadas ainda em 2025.

Ainda neste ano, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as obras das três estações da Capital capixaba devem ter o início, após acordos entre o Estado e a Prefeitura de Vitória . A previsão é que uma delas fique localizada na altura da Praça Pio XII, no Centro; outra, na região do antigo Terminal Dom Bosco, perto do Colégio Salesiano; e a última, na rodoviária.

“São estações que vão sair este ano do papel com ajuda do PAC, que contempla, aqui no Espírito Santo, o único sistema de transporte que não seja por trilho ou por asfalto”, explica Fábio Damasceno, titular da Semobi.

Segundo o secretário, os projetos, que já estão prontos, passam pela fase administrativa para revisão dos detalhes da obra. Na Capital, as conversas do governo estadual ainda passam por contatos com a Vports , gestora do Porto de Vitória.

“Já falamos com a Capitania [dos Portos], alteramos o projeto do Centro para contemplar melhorias em função do porto e também em relação à rodoviária, que vai ser a base do aquaviário, transformando o espaço no primeiro terminal multimodal do nosso Estado, que ainda vai ter os sistemas rodoviários interestadual e intermunicipal”, complementou Damasceno.

A expectativa é que, ao mesmo tempo em que avançam as tratativas para as obras na Capital, sejam escolhidas de forma definitiva as localizações das estações em Cariacica e em Vila Velha.

As projeções atuais apontam para que, na cidade cariaciquense, a plataforma seja construída em Porto de Santana, na região da estação atual. Já no município canela-verde, a estrutura pode ser erguida na região do antigo Museu da Vale, em São Torquato.

Meio milhão de passageiros

Com operações diárias há pouco mais de um ano, o Sistema Aquaviário já transportou mais de meio milhão de passageiros em viagens entre Vitória, Vila Velha e Cariacica.