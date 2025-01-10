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Saúde

Espírito Santo concentra 90% dos casos de Febre do Oropouche no Brasil

Informação foi divulgada pela secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, durante entrevista coletiva
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jan 2025 às 15:16

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 15:16

Ethel Maciel e ministra da Saúde, Nísia Trindade, participam de anúncio da instalação do Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses
Ethel Maciel e ministra da Saúde, Nísia Trindade, participam de anúncio da instalação do Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Espírito Santo concentra 90% dos casos de Febre do Oropouche no Brasil. A informação foi dada pela secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, durante entrevista coletiva realizada quinta-feira (9), sobre a instalação do Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses.
“Nós estamos com uma concentração grande de casos no Espírito Santo, com casos importados no Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul, mas 90% dos casos concentrados estão no Espírito Santo, com aumento significativo das notificações no Estado. Nós estamos, neste momento, com uma equipe no Espírito Santo e estaremos, na segunda-feira (13), com o secretário estadual para que a gente possa organizar, auxiliar o Estado nessa organização das ações.” 
De acordo com dados do Ministério da Saúde, nas últimas quatro semanas de 2024, foram registrados 2.439 novos casos de Febre do Oropouche no país, a maioria em território capixaba.

Estado foi o primeiro a registrar morte 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o primeiro óbito em decorrência da Febre do Oropouche no Espírito Santo. A vítima era uma mulher de 61 anos, moradora de Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, que sofria de hipertensão arterial. O óbito ocorreu em 28 de agosto.
Espírito Santo concentra 90% dos casos de Febre do Oropouche no Brasil
O primeiro teste positivo para a Febre Oropouche no Espírito Santo foi anunciado no mês de abril. Até o último boletim, divulgado pela Sesa em 9 de janeiro, o Estado contava com 5.657 casos confirmados, sendo a maioria em Alfredo Chaves (1258), Iconha (470) e Laranja da Terra (543).

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