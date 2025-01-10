O Espírito Santo concentra 90% dos casos de Febre do Oropouche no Brasil. A informação foi dada pela secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, durante entrevista coletiva realizada quinta-feira (9), sobre a instalação do Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses.
“Nós estamos com uma concentração grande de casos no Espírito Santo, com casos importados no Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul, mas 90% dos casos concentrados estão no Espírito Santo, com aumento significativo das notificações no Estado. Nós estamos, neste momento, com uma equipe no Espírito Santo e estaremos, na segunda-feira (13), com o secretário estadual para que a gente possa organizar, auxiliar o Estado nessa organização das ações.”
De acordo com dados do Ministério da Saúde, nas últimas quatro semanas de 2024, foram registrados 2.439 novos casos de Febre do Oropouche no país, a maioria em território capixaba.
Estado foi o primeiro a registrar morte
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o primeiro óbito em decorrência da Febre do Oropouche no Espírito Santo. A vítima era uma mulher de 61 anos, moradora de Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, que sofria de hipertensão arterial. O óbito ocorreu em 28 de agosto.
Espírito Santo concentra 90% dos casos de Febre do Oropouche no Brasil
O primeiro teste positivo para a Febre Oropouche no Espírito Santo foi anunciado no mês de abril. Até o último boletim, divulgado pela Sesa em 9 de janeiro, o Estado contava com 5.657 casos confirmados, sendo a maioria em Alfredo Chaves (1258), Iconha (470) e Laranja da Terra (543).