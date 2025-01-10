Espírito Santo concentra 90% dos casos de Febre do Oropouche no Brasil

“Nós estamos com uma concentração grande de casos no Espírito Santo, com casos importados no Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul, mas 90% dos casos concentrados estão no Espírito Santo, com aumento significativo das notificações no Estado. Nós estamos, neste momento, com uma equipe no Espírito Santo e estaremos, na segunda-feira (13), com o secretário estadual para que a gente possa organizar, auxiliar o Estado nessa organização das ações.”