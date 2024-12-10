Febre do Oropouche: veja casos confirmados por cidade do ES

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta terça-feira (10) a primeira morte causada pela Febre do Oropouche em território capixaba. Até então, o Brasil tinha três óbitos registrados — os primeiros do mundo. Até o último boletim da Sesa, foram diagnosticados 2.147 casos da doença no Estado. Veja números por cidade:
- Alfredo Chaves: 744
- Iconha: 320
- Laranja da Terra: 198
- Anchieta: 146
- Itaguaçu: 107
- Rio Novo do Sul: 81
- Rio Bananal: 78
- Viana: 56
- Guarapari: 55
- Colatina: 51
- Mimoso do Sul: 43
- Vitória: 32
- Vargem Alta: 28
- Itarana: 24
- Ibiraçu: 22
- São Gabriel da Palha: 22
- Fundão: 18
- Vila Velha: 12
- Afonso Cláudio: 9
- Cachoeiro de Itapemirim: 9
- Linhares: 8
- Governador Lindenberg: 7
- Santa Teresa: 7
- Cariacica: 5
- Jerônimo Monteiro: 5
- Marechal Floriano: 5
- Marilândia: 5
- Serra: 5
- Sooretama: 5
- Piúma: 4
- Santa Maria de Jetibá: 4
- Vila Pavão: 4
- Aracruz: 3
- Castelo: 3
- Muqui: 3
- Baixo Guandu: 2
- Pedro Canário: 1
- Presidente Kennedy: 1
- Santa Leopoldina: 1
- São Mateus: 1
- Brejetuba: 1
- Guaçuí: 1
- Ibatiba: 1
- Itapemirim: 1
- Venda Nova do Imigrante: 1
- Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Mantenópolis, Marataízes, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Ponto Belo, São Domingos do Norte, São José do Calçado e São Roque do Canaã não registraram casos da doença.