Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arboviroses

ES confirma primeira morte por Febre do Oropouche

Até então, o Brasil tinha confirmação de três mortes pela doença — as primeiras do mundo

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 14:45

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 dez 2024 às 14:45
Lacen confirma circulação de Febre do Oropouche no Espírito Santo
O mosquito-pólvora, também chamado de maruim, é o transmissor da Febre do Oropouche Crédito: Divulgação
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o primeiro óbito em decorrência da Febre Oropouche no Espírito Santo. A vítima era uma mulher de 61 anos, moradora de Fundão — região Metropolitana de Vitória, que sofria de hipertensão arterial. O óbito ocorreu em 28 de agosto, mas a causa da morte estava em investigação desde então. O nome da vítima não foi revelado.
A Sesa divulgou uma linha do tempo mostrando como a doença rapidamente afetou a paciente:
  • A vítima começou a apresentar os primeiros sintomas da Febre Oropouche na noite do dia 27 de agosto, quando sentiu febre e dispneia (dificuldade para respirar).

  • No dia 28, às 8h53, deu entrada no Pronto Atendimento de Fundão, ainda sentindo desconforto respiratório ao realizar pequenos esforços. Ela negou outros sintomas.

  • Às 10h20, o quadro da paciente evoluiu para insuficiência renal aguda e parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada, intubada e medicada.

  • Às 14h14, a paciente apresentou manifestações hemorrágicas. Posteriormente, familiares relataram contato com inseticida.

  • Às 18h50, a vítima teve uma nova parada cardiorrespiratória.

  • Ela teve a morte constatada às 19h55 — 11 horas após dar entrada no PA e cerca de 24 horas após o início dos sintomas.
Outras duas mortes também eram checadas pela secretaria estadual, sendo que uma foi descartada e outra segue em análise. A confirmação sobre o primeiro óbito pela doença em território capixaba foi divulgada pela Sesa durante entrevista coletiva sobre o atual cenário das arboviroses no Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10).
ES confirma primeira morte por Febre do Oropouche
Até então, o Brasil registrava três mortes pela Febre Oropouche — as primeiras do mundo:  sendo duas mulheres adultas, no interior da Bahia, e um óbito fetal em Pernambuco. 
O primeiro teste positivo para a Febre Oropouche no Espírito Santo foi anunciado no mês de abril. Até o último boletim, divulgado pela Sesa em 5 de dezembro, o Estado contava com 2.147 casos confirmados, sendo a maioria em Alfredo Chaves (744), Iconha (320) e Laranja da Terra (198).

+ Reportagens

Oropouche, maruim, pólvora: que mosquito é esse?

Como doença da região Amazônica chegou ao ES

Febre do Oropouche: o que é, transmissão, sintomas e tratamento

Pode matar? Doença tem sintomas parecidos com a dengue

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde SESA Oropouche
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados