O mosquito-pólvora, também chamado de maruim, é o transmissor da Febre do Oropouche Crédito: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o primeiro óbito em decorrência da Febre Oropouche no Espírito Santo. A vítima era uma mulher de 61 anos, moradora de Fundão — região Metropolitana de Vitória, que sofria de hipertensão arterial. O óbito ocorreu em 28 de agosto, mas a causa da morte estava em investigação desde então. O nome da vítima não foi revelado.

A Sesa divulgou uma linha do tempo mostrando como a doença rapidamente afetou a paciente:

A vítima começou a apresentar os primeiros sintomas da Febre Oropouche na noite do dia 27 de agosto, quando sentiu febre e dispneia (dificuldade para respirar).





No dia 28, às 8h53, deu entrada no Pronto Atendimento de Fundão, ainda sentindo desconforto respiratório ao realizar pequenos esforços. Ela negou outros sintomas.





Às 10h20, o quadro da paciente evoluiu para insuficiência renal aguda e parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada, intubada e medicada.





Às 14h14, a paciente apresentou manifestações hemorrágicas. Posteriormente, familiares relataram contato com inseticida.





Às 18h50, a vítima teve uma nova parada cardiorrespiratória.





Ela teve a morte constatada às 19h55 — 11 horas após dar entrada no PA e cerca de 24 horas após o início dos sintomas.

Outras duas mortes também eram checadas pela secretaria estadual, sendo que uma foi descartada e outra segue em análise. A confirmação sobre o primeiro óbito pela doença em território capixaba foi divulgada pela Sesa durante entrevista coletiva sobre o atual cenário das arboviroses no Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10).

Your browser does not support the audio element. ES confirma primeira morte por Febre do Oropouche

Até então, o Brasil registrava três mortes pela Febre Oropouche — as primeiras do mundo: sendo duas mulheres adultas, no interior da Bahia, e um óbito fetal em Pernambuco.