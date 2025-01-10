Receita Federal alerta sobre golpe de taxa falsa sobre o Pix

Criminosos enviam mensagem replicando nome, logo e cores da Receita Federal Crédito: Luis Lima Jr /Fotoarena/Folhapress

Nos últimos dias, uma mensagem falsa tem ganhado força em todo o país: a de que transações a partir de R$ 5 mil, feitas via Pix, vão ser taxadas pela Receita Federal. A mentira só serviu para dar vazão à ação de golpistas: criminosos têm se aproveitado dessa fake news para aplicar golpes virtuais, cobrando dinheiro, e deixando vítimas no prejuízo.

Em nota oficial, a Receita Federal esclarece que a criação das novas regras não inclui a implementação de impostos e que as transações no Pix não serão taxadas. O que muda é o monitoramento sobre esses valores para garantir a fiscalização deste tipo de pagamento. Para entender o que muda e saber quais são as novas regras, A Gazeta produziu reportagem que explica mudanças

Como funciona o golpe?

Os golpistas entram em contatos com potenciais vítimas, se passando pela Receita Federal, com uma mensagem informando sobre um valor pendente a ser pago, devido à movimentação na conta, que atingiu R$ 5 mil no Pix. Os criminosos pressionam as vítimas dizendo que, caso o pagamento não seja efetuado, o CPF será bloqueado pelo órgão.

Golpistas criam boletos falsos idênticos aos originais para enganar vítimas Crédito: Divulgação: Receita Federal

Para serem ainda mais convincentes e atingir um número maior de pessoas, os golpistas enviam um boleto falso, com as cores, nomes e elementos oficiais que replicam os verdadeiros.

Como se proteger?

Para não cair neste golpe e em fraudes parecidas, é preciso redobrar a atenção. Desconfie de cobranças enviadas por e-mail, SMS e aplicativos de mensagens. Órgãos oficiais e instituições financeiras não adotam essa prática, por isso, prefira realizar pagamentos e verificar pendências apenas nos canais oficiais da cada instituição.

Outra dica é estar atento ao conteúdo do texto, se há erros de português, textos alarmantes solicitando pagamentos com urgência, ameaças de bloqueio de contas ou que prometam coisas milagrosas, como recebimento de um valor mediante transferência, por exemplo. Os fraudadores utilizam desses artifícios para fazer com que as vítimas ajam por impulso e estejam mais propensas a cair no golpe.