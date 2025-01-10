Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta!

Receita Federal alerta sobre golpe de taxa falsa sobre o Pix

Golpistas enviam mensagens para vítimas se passando por representante do órgão e exigem o pagamento de um imposto que não existe; saiba mais
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

10 jan 2025 às 16:38

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 16:38

SÃO JOSÃ DOS CAMPOS, SP - 25.02.2021: RECEITA LIBERA IMPOSTO DE RENDA 2021 - O programa para computador estarÃ¡ disponÃ­vel na pÃ¡gina da Receita Federal na internet ou no Aplicativo. (Foto: ) ORG XMIT: 2035873
Criminosos enviam mensagem replicando nome, logo e cores da Receita Federal Crédito: Luis Lima Jr /Fotoarena/Folhapress
Nos últimos dias, uma mensagem falsa tem ganhado força em todo o país: a de que transações a partir de R$ 5 mil, feitas via Pix, vão ser taxadas pela Receita Federal. A mentira só serviu para dar vazão à ação de golpistas: criminosos têm se aproveitado dessa fake news para aplicar golpes virtuais, cobrando dinheiro, e deixando vítimas no prejuízo. 
Em nota oficial, a Receita Federal esclarece que a criação das novas regras não inclui a implementação de impostos e que as transações no Pix não serão taxadas. O que muda é o monitoramento sobre esses valores para garantir a fiscalização deste tipo de pagamento. Para entender o que muda e saber quais são as novas regras, A Gazeta produziu reportagem que explica mudanças.

Como funciona o golpe?

Os golpistas entram em contatos com potenciais vítimas, se passando pela Receita Federal, com uma mensagem informando sobre um valor pendente a ser pago, devido à movimentação na conta, que atingiu R$ 5 mil no Pix. Os criminosos pressionam as vítimas dizendo que, caso o pagamento não seja efetuado, o CPF será bloqueado pelo órgão.
Golpistas criam boletos falsos idênticos aos originais para enganar vítimas
Golpistas criam boletos falsos idênticos aos originais para enganar vítimas Crédito: Divulgação: Receita Federal
Para serem ainda mais convincentes e atingir um número maior de pessoas, os golpistas enviam um boleto falso, com as cores, nomes e elementos oficiais que replicam os verdadeiros. 

Como se proteger?

Para não cair neste golpe e em fraudes parecidas, é preciso redobrar a atenção. Desconfie de cobranças enviadas por e-mail, SMS e aplicativos de mensagens. Órgãos oficiais e instituições financeiras não adotam essa prática, por isso, prefira realizar pagamentos e verificar pendências apenas nos canais oficiais da cada instituição.  
Outra dica é estar atento ao conteúdo do texto, se há erros de português, textos alarmantes solicitando pagamentos com urgência, ameaças de bloqueio de contas ou que prometam coisas milagrosas, como recebimento de um valor mediante transferência, por exemplo. Os fraudadores utilizam  desses artifícios para fazer com que as vítimas ajam por impulso e estejam mais propensas a cair no golpe. 
Além desses cuidados, é importante filtrar o que circula nas redes sociais e na internet. Busque verificar informações em locais confiáveis e não reproduza informações sem ter certeza da veracidade. Além de disseminar conteúdos falsos, você pode se tornar, depois, uma vítima de fraude.

Veja Também

Receita esclarece que não cobrará imposto por Pix

Pix de R$ 5 mil: entenda novas regras da Receita Federal sobre transações

Veja o passo a passo para blindar o CPF contra fraudes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Receita Federal Golpe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados