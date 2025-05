Justiça Eleitoral

Lula nomeia novo juiz para compor TRE do Espírito Santo

Hélio João Pepe de Moraes vai ocupar a vaga de Renan Sales Vanderlei, que encerrou seu segundo biênio e se despediu do Pleno

Publicado em 7 de maio de 2025 às 10:55

Hélio Pepe foi nomeado juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Crédito: Arquivo pessoal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou, na terça-feira (6), o advogado Hélio João Pepe de Moraes para o cargo de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Ele vai ocupar a vaga de Renan Sales Vanderlei, que encerrou seu segundo biênio e se despediu do Pleno.>

“A minha expectativa é de contribuir para o fortalecimento da instituição, do tribunal e do sistema eleitoral brasileiro, para que cada vez mais o voto seja preservado”, declarou para A Gazeta.>

Hélio Pepe tem 40 anos e atua há 18 com direito civil e empresarial.>

Como o TRE é composto

Cada TRE é composto por: dois juízes, entre os desembargadores do Tribunal de Justiça; dois juízes de Direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça; um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal – ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo; e dois advogados indicados pelo Tribunal de Justiça, escolhidos em listas tríplices, que são nomeados pelo presidente da República. >

>

Lula nomeia novo juiz para compor TRE do Espírito Santo

A eleição para presidente dos TREs é feita através do voto secreto, com participação dos juízes do respectivo tribunal. O mandato tem duração de dois anos. >

Nomeações para oito Estados

Além do Espírito Santo, o presidente Lula nomeou juízes para outros sete Estados. Confira abaixo a lista completa dos nomeados:>

Hélio João Pepe de Moraes, juiz titular para o TRE do Espírito Santo na vaga decorrente do término do segundo mandato de Renan Sales Vanderlei.

Márcio de Ávila Martins Filho, juiz titular para o TRE do Mato Grosso do Sul na vaga decorrente do término do primeiro mandato de José Eduardo Chemin Cury.

Rodrigo Clemente de Brito, juiz titular para o TRE do Estado da Paraíba na vaga decorrente do término do primeiro mandato de Maria Cristina Paiva Santiago.

Mhércio Cerqueira Monteiro, juiz substituto para o TRE do Estado da Bahia na vaga decorrente da posse de Danilo Costa Luiz no cargo de juiz Titular.

Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos, juiz substituto para o TRE do Estado do Ceará na vaga decorrente do término do segundo mandato de Rogério Feitosa Carvalho Mota.

Pedro Paulo Guerra de Medeiros, juiz substituto para o TRE do Estado de Goiás na vaga decorrente do término do primeiro mandato de José Mendonça Carvalho Neto.

Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado, juiz substituto para o TRE do Estado de Mato Grosso na vaga decorrente do término do segundo mandato de Pérsio Oliveira Landim.

Auderi Martins Carneiro Filho, juiz Substituto para o TRE do Estado do Piauí na vaga decorrente do término do primeiro mandato de Guilardo Cesá Medeiros Graça. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta