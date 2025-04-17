Revitalização da Beira-Mar: obra em Vitória não tem mais data para começar

Em 2024, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, disse que a licitação seria publicada em junho e que, até o fim do ano, já teria a empresa responsável pelo início das intervenções. “É prioridade, já tem recurso licitado para essa licitação. Da publicação até a abertura, são 60 dias úteis, é uma obra para se iniciar até o final deste ano”, declarou, na época.
A licitação foi aberta pela prefeitura em 28 de junho de 2024, com prazo final de apresentação de propostas marcado para 20 de setembro de 2024, mesma data de abertura da sessão e início da disputa.
Uma empresa interessada na disputa entrou com recursos, apontando falhas no edital. A companhia alegou que o edital exige que as empresas interessadas em executar as obras tenham experiência para elaborar projetos para obras públicas.
“Essas exigências de qualificação técnico-operacional e qualificação técnica profissional acabam restringindo o número de licitantes com experiência em projetos semelhantes ao objeto licitado, impedindo a participação de um universo maior de competidores, ao cobrar atestados de capacidade técnica com exigências exorbitantes”, manifestou a empresa.
Procurada por A Gazeta nesta semana, a Prefeitura de Vitória informou que começou a analisar os recursos em janeiro. Destacou ainda que realizou uma diligência junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea), para comprovar a qualificação técnica e operacional de um consórcio interessado em tocar a obra.
Segundo a prefeitura, a resposta do Crea chegou na última sexta-feira (11) e será analisada pela comissão de licitação. Dessa forma, ainda não há previsão para iniciar as obras. Confira o posicionamento na íntegra do Executivo municipal no fim do texto.
O projeto prevê intervenções ao longo de toda a Avenida Beira-Mar, de Bento Ferreira até o Porto de Vitória — um trecho de 4 quilômetros de extensão.
Além da ciclovia que vai se conectar com as outras da orla, criando um fluxo contínuo para quem circula de bicicleta, haverá melhoria nas calçadas e ampliação na calçada da Curva do Saldanha. E um novo prédio do Serviço de Orientação ao Exercício vai ficar em frente ao Salesiano.
O projeto contempla ainda a construção de um mirante e também de deques para os moradores poderem apreciar a Baía de Vitória. Prevê também áreas alagadas ao longo da orla, no mesmo molde do que está sendo feito na orla de São Pedro. Haverá uma espécie de deque, além de flutuantes acoplados que oscilam conforme a maré e permite que as pessoas caminhem sobre ele.