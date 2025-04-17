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Ciclovia e mirantes

Revitalização da Beira-Mar: obra em Vitória não tem mais data para começar

Prefeitura da Capital informou que ainda avalia o recurso feito por uma empresa que apontou falhas no edital de licitação

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 14:55

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 abr 2025 às 14:55
Projeto da nova Avenida Beira-Mar, em Vitória
Projeto da nova Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Divulgação
Revitalização da Beira-Mar: obra em Vitória não tem mais data para começar
A obra de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, não tem mais data prevista para começar. A expectativa era iniciar a revitalização em 2023, mas, depois, a prefeitura mudou o prazo para o fim de 2024, devido a mudanças no projeto.
Em 2024, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, disse que a licitação seria publicada em junho e que, até o fim do ano, já teria a empresa responsável pelo início das intervenções. “É prioridade, já tem recurso licitado para essa licitação. Da publicação até a abertura, são 60 dias úteis, é uma obra para se iniciar até o final deste ano”, declarou, na época.
A licitação foi aberta pela prefeitura em 28 de junho de 2024, com prazo final de apresentação de propostas marcado para 20 de setembro de 2024, mesma data de abertura da sessão e início da disputa.
Uma empresa interessada na disputa entrou com recursos, apontando falhas no edital. A companhia alegou que o edital exige que as empresas interessadas em executar as obras tenham experiência para elaborar projetos para obras públicas.
“Essas exigências de qualificação técnico-operacional e qualificação técnica profissional acabam restringindo o número de licitantes com experiência em projetos semelhantes ao objeto licitado, impedindo a participação de um universo maior de competidores, ao cobrar atestados de capacidade técnica com exigências exorbitantes”, manifestou a empresa.
Procurada por A Gazeta nesta semana, a Prefeitura de Vitória informou que começou a analisar os recursos em janeiro. Destacou ainda que realizou uma diligência junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea), para comprovar a qualificação técnica e operacional de um consórcio interessado em tocar a obra.
Segundo a prefeitura, a resposta do Crea chegou na última sexta-feira (11) e será analisada pela comissão de licitação. Dessa forma, ainda não há previsão para iniciar as obras. Confira o posicionamento na íntegra do Executivo municipal no fim do texto.

O que deve mudar na avenida

O projeto prevê intervenções ao longo de toda a Avenida Beira-Mar, de Bento Ferreira até o Porto de Vitória — um trecho de 4 quilômetros de extensão.
Além da ciclovia que vai se conectar com as outras da orla, criando um fluxo contínuo para quem circula de bicicleta, haverá melhoria nas calçadas e ampliação na calçada da Curva do Saldanha. E um novo prédio do Serviço de Orientação ao Exercício vai ficar em frente ao Salesiano.
O projeto contempla ainda a construção de um mirante e também de deques para os moradores poderem apreciar a Baía de Vitória. Prevê também áreas alagadas ao longo da orla, no mesmo molde do que está sendo feito na orla de São Pedro. Haverá uma espécie de deque, além de flutuantes acoplados que oscilam conforme a maré e permite que as pessoas caminhem sobre ele.

Projeto de nova avenida Beira-Mar

Nota na íntegra da Prefeitura de Vitória

"A Prefeitura de Vitória informa que a licitação foi aberta em 28 de junho de 2024, com prazo final de apresentação de propostas para 20 de setembro de 2024, mesma data de abertura da sessão e início da disputa. 

Conforme é previsto em licitações, houve interposição de recursos com a consequente análise das argumentações.

Em janeiro de 2025, a Prefeitura de Vitória iniciou a fase de análise de documentação e realizou uma diligência junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A resposta do órgão chegou na última sexta-feira, dia 11, e será analisada pela comissão de licitação.

Considerando andamento das fases previstas em lei, a licitação está em conformidade com o previsto.

O trecho em licitação fica entre o Clube Álvares Cabral e a antiga sede do Clube Saldanha da Gama. A reurbanização da orla busca promover acessibilidade plena e ampliar a segurança e o conforto dos usuários, melhorando as calçadas e ciclovias, além de implantar equipamentos que atendam às demandas de lazer, descanso e contemplação dos moradores e usuários da região, valorizando seu potencial turístico, paisagístico e arquitetônico."

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