Revitalização da Beira-Mar: obra em Vitória não tem mais data para começar

"A Prefeitura de Vitória informa que a licitação foi aberta em 28 de junho de 2024, com prazo final de apresentação de propostas para 20 de setembro de 2024, mesma data de abertura da sessão e início da disputa.



Conforme é previsto em licitações, houve interposição de recursos com a consequente análise das argumentações.

Em janeiro de 2025, a Prefeitura de Vitória iniciou a fase de análise de documentação e realizou uma diligência junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A resposta do órgão chegou na última sexta-feira, dia 11, e será analisada pela comissão de licitação.



Considerando andamento das fases previstas em lei, a licitação está em conformidade com o previsto.



O trecho em licitação fica entre o Clube Álvares Cabral e a antiga sede do Clube Saldanha da Gama. A reurbanização da orla busca promover acessibilidade plena e ampliar a segurança e o conforto dos usuários, melhorando as calçadas e ciclovias, além de implantar equipamentos que atendam às demandas de lazer, descanso e contemplação dos moradores e usuários da região, valorizando seu potencial turístico, paisagístico e arquitetônico."