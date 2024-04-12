Nova Beira-Mar: Prefeitura de Vitória muda projeto e adia início da obra

Projeto da nova Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Divulgação

O secretário Municipal de Obras, Gustavo Perin, explica que o início das obras de revitalização da Beira-Mar atrasou porque foi necessário alterar o projeto inicial e estabelecer uma nova data para iniciar as intervenções: até o final deste ano.

"Realmente estava bem avançado, a concepção, há um ano, já tinha sido aprovada pela prefeitura. Mas tem também outro projeto que está bem desenvolvido que é o da macrodrenagem da região da Ilha de Santa Maria, Fradinhos e Ilha de Monte Belo, para resolver toda aquela problemática das marés. Todo ano tem um período das marés de sizígia, que são as máximas altas de maré. Nesta semana a máxima chegou a 1,70 m, devido ao alinhamento do sol, da terra e lua e tem o fenômeno da maré adentrar nas ruas mesmo sem chuva", contextualiza o secretário.

Perin explica a necessidade de alteração no projeto. "Quando a gente fechou essa parte de concepção do projeto da nova orla da Beira-Mar, tinha um conflito com o projeto da macrodrenagem saindo da Avenida Paulino Muller. Tivemos que voltar para a prancheta e fazer uns ajustes no anteprojeto, porque vai ter uma estação de bombeamento ali na saída dessa via. Precisamos ajustar o projeto da macrodrenagem e da Ilha de Santa Maria com o da requalificação urbana da Beira-Mar, por isso que teve um atraso", justifica.

Com as alterações nos projetos concluídas, o secretário de Obras de Vitória afirma que o edital de licitação será publicado até o fim do primeiro semestre deste ano, ou seja, até junho, e garante que as obras devem começar até o fim de 2024, devido aos trâmites de escolha da empresa vencedora. "É prioridade, já tem recurso licitado para essa licitação. Da publicação até a abertura são 60 dias úteis, é uma obra para se iniciar até o final deste ano."

Projeto de nova avenida Beira-Mar

Reurbanização da Av. Beira-Mar

O projeto prevê intervenções ao longo de toda a Avenida Beira-Mar, de Bento Ferreira até o Porto de Vitória — um trecho de 4 quilômetros de extensão. A prefeitura quer conectar as ciclovias existentes, além de criar praça, mirante, um novo Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) e outros espaços de convivência.

Além da ciclovia que vai se conectar com as outras da orla, criando um fluxo contínuo para quem circula de bicicleta, haverá melhoria nas calçadas e ampliação na calçada da Curva do Saldanha. E um novo prédio do Serviço de Orientação ao Exercício vai ficar em frente ao Salesiano.