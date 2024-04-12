Nova Beira-Mar: Prefeitura de Vitória muda projeto e adia início da obra

O projeto de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moras (Beira-Mar), em Vitória, completou um ano desde que foi divulgado pela prefeitura em abril de 2023, mas as obras – previstas para começarem até o fim do ano passado – ainda não saíram do papel.
O secretário Municipal de Obras, Gustavo Perin, explica que o início das obras de revitalização da Beira-Mar atrasou porque foi necessário alterar o projeto inicial e estabelecer uma nova data para iniciar as intervenções: até o final deste ano.
"Realmente estava bem avançado, a concepção, há um ano, já tinha sido aprovada pela prefeitura. Mas tem também outro projeto que está bem desenvolvido que é o da macrodrenagem da região da Ilha de Santa Maria, Fradinhos e Ilha de Monte Belo, para resolver toda aquela problemática das marés. Todo ano tem um período das marés de sizígia, que são as máximas altas de maré. Nesta semana a máxima chegou a 1,70 m, devido ao alinhamento do sol, da terra e lua e tem o fenômeno da maré adentrar nas ruas mesmo sem chuva", contextualiza o secretário.
Perin explica a necessidade de alteração no projeto. "Quando a gente fechou essa parte de concepção do projeto da nova orla da Beira-Mar, tinha um conflito com o projeto da macrodrenagem saindo da Avenida Paulino Muller. Tivemos que voltar para a prancheta e fazer uns ajustes no anteprojeto, porque vai ter uma estação de bombeamento ali na saída dessa via. Precisamos ajustar o projeto da macrodrenagem e da Ilha de Santa Maria com o da requalificação urbana da Beira-Mar, por isso que teve um atraso", justifica.
Com as alterações nos projetos concluídas, o secretário de Obras de Vitória afirma que o edital de licitação será publicado até o fim do primeiro semestre deste ano, ou seja, até junho, e garante que as obras devem começar até o fim de 2024, devido aos trâmites de escolha da empresa vencedora. "É prioridade, já tem recurso licitado para essa licitação. Da publicação até a abertura são 60 dias úteis, é uma obra para se iniciar até o final deste ano."
Projeto de nova avenida Beira-Mar
Reurbanização da Av. Beira-Mar
O projeto prevê intervenções ao longo de toda a Avenida Beira-Mar, de Bento Ferreira até o Porto de Vitória — um trecho de 4 quilômetros de extensão. A prefeitura quer conectar as ciclovias existentes, além de criar praça, mirante, um novo Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) e outros espaços de convivência.
Além da ciclovia que vai se conectar com as outras da orla, criando um fluxo contínuo para quem circula de bicicleta, haverá melhoria nas calçadas e ampliação na calçada da Curva do Saldanha. E um novo prédio do Serviço de Orientação ao Exercício vai ficar em frente ao Salesiano.
O projeto contempla ainda a construção de um mirante e também de deques para que os moradores possam apreciar a Baía de Vitória. Prevê também áreas alagadas ao longo da orla, no mesmo molde do que está sendo feito na orla de São Pedro. Haverá uma espécie de deque, além de flutuantes acoplados que oscilam de acordo com a maré e permite que as pessoas caminhem sobre ele.